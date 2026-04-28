La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que un alquiler de 850 euros al mes es «muy moderado». Todo ello pese a que dicha mensualidad supone para un ciudadano desembolsar por un techo más de un 70% de un salario mínimo de alrededor de 1.200 euros netos.

Sin ir más lejos, según un informe elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), más de 7,6 millones de trabajadores en España (el 37% del total de ocupados) percibieron en 2024 un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15.875 euros anuales.

Por lo tanto, son muchos los españoles para los que un alquiler de 850 euros no es «muy moderado» pese a la situación de tensión que vive actualmente el mercado inmobiliario. De hecho, para dicho 37% un arrendamiento de esas características es inasumible ya que representa perder el 85% de su sueldo mes a mes.

Díaz ha enfatizado que algún miembro de su equipo está pagando esa cantidad en Madrid y ha confesado, además, que parte de su equipo ha aprovechado las semanas de publicación de la prórroga de alquileres en el BOE para solicitar la medida que ahora ha tumbado el Congreso.

Díaz celebra el decreto fugaz de alquileres

La ministra también ha señalado que desde que este decreto entró en vigor hace un mes, son «miles y miles» de ciudadanos los que han instado a sus caseros a que les prorroguen los contratos de alquiler: «Hicimos esa apuesta sabiendo lo que hacíamos. Dimos una oportunidad (a los inquilinos) y hemos acertado», ha celebrado.

En este sentido y preguntada por si Sumar se equivocó al empujar a su socio de Gobierno a aprobar esta norma pese a saber que no contaba con apoyos suficientes en las Cortes, Díaz ha señalado que la estrategia fue «acertada», pues durante el mes en que ha estado en vigor ha favorecido a «miles de personas».

Asimismo Yolanda Díaz ha llamado -horas antes de que el Congreso tumbara la medida- a la «movilización social» si el Congreso rechazaba la prórroga. Además, ha advertido de que el Ejecutivo «no será el responsable». En todo caso, ha afirmado que, aunque «hay batallas que se pierden en las Cortes, están ganadas en la calle»:

«El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice», ha enfatizado la ministra.

Díaz ha indicado que desde Sumar «no se van a rendir» y estudiarán todas las medidas posibles por el alquiler: «Unos se colocarán del lado del daño, de la destrucción y del mal, y desde luego, el Gobierno de España sigue trabajando por el bien y por mejorar la vida de la gente», ha remarcado la vicepresidenta segunda.