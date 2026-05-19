La primera jornada sobre Infraestructuras organizada por OKDIARIO este martes ha contado con una mesa centrada en la parte de estructuras digitales y centros de datos. En ella, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties ha destacado que el país tiene ahora «una gran oportunidad con enormes ventajas competitivas» para llegar a ser un gran referente en Europa en centros de datos.

El futuro de España pasa por convertirse en una gran anfitriona de centros de datos. Concretamente nuestro país se juega 66.900 millones de euros en la apuesta por una industria que aúna las actividades más importantes de todo el siglo. El día a día de un ciudadano medio de 2026 está repleto de actividades que tienen lugar gracias a estas infraestructuras.

Sin embargo, los continuos ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a una de las piezas más valiosas de la economía digital podrían arrebatar a España la oportunidad de convertirse en una superpotencia mundial.

En este sentido, Clemente destaca que saber aprovechar esas ventajas «es de sentido común» y confía en que, como país, España las acabará aprovechando: «Será una potencia de Europa en centros de datos porque los clientes así lo quieren. Los ingenieros quieren vivir aquí, en España».

Además, el CEO de Merlin Properties ha querido poner en valor la importancia de estas infraestructuras consideradas «críticas» asegurando que reemplazarán todo ese consumo «que debería haber hecho el hidrógeno verde», algo que considera que ha sido otro instrumento político.

«Los centros de datos preocupan a muy pocos, porque la mayoría de la gente no tiene conciencia de la importancia de la economía», ha reflexionado. «La sociedad actual es una sociedad pasiva, receptores netos de cuenta pública. Es complicado de explicar, pero hay que romper una lanza a favor de los generadores de actividad económica», ha pedido desde el evento organizado por este periódico.

Sobre el desconocimiento y la desinformación que rodean a estas infraestructuras Clemente ha destacado que la ciudadanía que se queja «no cae en que el Tiktok que pasa a su prima va por ahí, la tele que ve, el Bizum que recibe». Es por ello que ha lanzado una pregunta al aire: «¿Qué tienen de malo? ¿Por qué se genera animadversión? Es desconocimiento».

Merlin se vuelca en los centros de datos

MERLIN Properties cerró el primer trimestre de 2026 con unos ingresos totales de 153,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En el plano financiero, la empresa ejecutó en marzo una ampliación de capital de 768 millones de euros para financiar la Fase III de sus centros de datos, operación que situó el nivel de endeudamiento (LTV) en el 24,4% y elevó la posición de liquidez hasta los 2.495 millones de euros.

Respecto a la retribución al accionista, MERLIN Properties tiene previsto abonar el próximo 25 de mayo un dividendo de 22 céntimos de euro por acción con cargo al ejercicio 2025.

En cuanto a la actividad de rotación de activos, se realizaron desinversiones no estratégicas por 6,8 millones de euros y se mantienen compromisos de venta por otros 122,9 millones de euros a ejecutar entre 2026 y 2027.