Vox pide al juez que retire el pasaporte a Zapatero tras imputarle por blanqueo y organización criminal

Vox ha pedido este martes al juez la retirada del pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España, horas después de conocerse su imputación por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en el marco del denominado caso Plus Ultra. La formación liderada por Santiago Abascal solicita además, como medida cautelar, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencia ante el juez instructor del caso.

Desde Vox transmiten que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en lo que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha podido acreditar que tanto él como su entorno más inmediato, en el que se encuentran sus hijas, habrían recibido cerca de dos millones de euros a cambio de ejercer influencias en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

Vox alega que el investigado Zapatero fue presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y conforme a esta condición «puede ostentar pasaporte diplomático de carácter vitalicio conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 116/2013, de 15 de febrero». La formación conservadora asegura que este documento, o uno similar, le permite «desplazarse internacionalmente con facilidades que exceden las de cualquier ciudadano ordinario, circunstancia que resulta especialmente relevante a los efectos de la valoración del riesgo de fuga, al tener unas relaciones nacionales e internacionales que han sido el sustrato de los actos delictivos analizados en esta investigación y también de destrucción de prueba».

En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Vox asegura que «el levantamiento del secreto de las actuaciones hace necesario que, de forma inmediata y previa a dicha declaración, se adopten las medidas cautelares que se interesan, a fin de garantizar la disponibilidad del investigado ante el órgano judicial y la preservación de las fuentes de prueba».

La relación de Rodríguez Zapatero con Venezuela también se encuentra acreditada en las alegaciones de Vox. El partido verde afirma que «los hechos investigados» alrededor del ex presidente socialista «tienen una íntima conexión con la estrecha relación del Sr. Rodríguez Zapatero con Doña Delcy Rodríguez, Don Nicolás Maduro y otros miembros del Gobierno venezolano».

En esta misma línea, se subraya que «el alcance de los hechos investigados tendría otro calibre; incluso cabe afirmar que dicha relación constituye uno de los núcleos esenciales que han posibilitado la comisión de los actos presuntamente delictivos». Por tanto, explican que existe «la sospecha más que fundada de que pueda contar con los recursos económicos necesarios en los citados países» y que esto «ahonda aún más en la necesidad y aumenta el riesgo que acrecientan la idoneidad de la medida».