Carlos Alcaraz tampoco jugará en Wimbledon por su lesión de muñeca

Carlos Alcaraz no podrá disputar Wimbledon esta temporada. El tenista murciano ha descartado su presencia en el tercer Grand Slam del 2026 después de no recuperarse a tiempo de la lesión en la muñeca que se produjo en el torneo Conde de Godó. El español no tiene fecha de regreso al circuito de la ATP tras ganar al inicio de este año el Open de Australia.

«Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. ¡Seguimos trabajando para volver lo antes posible!», compartió Carlos Alcaraz en sus redes sociales en un emotivo mensaje.

Carlos Alcaraz, ganador en Wimbledon en 2023 y 2024, no podrá optar al cetro de un torneo donde ha pisado la final en los últimos tres años. El tenista de El Palmar estará más de tres meses parado en busca de una solución para su muñeca en una dolencia especialmente delicada por la facilidad que tiene con una posible recaída.

El español verá cómo su actual número dos del ranking ATP empieza a peligrar al no poder defender los más de 3.000 puntos que tenía acumulados entre Roland Garros y Wimbledon. Carlos Alcaraz espera poder reaparecer antes de que comience el mes de agosto cuando se celebrará la gira americana que desembocará en el US Open en septiembre.

El tenista no ha ocultado en sus redes sociales que actualmente tiene una férula en su mano y que el camino a la recuperación va a ser largo. El año 2026 de Carlos Alcaraz está siendo especialmente convulso por las lesiones y por la ruptura con su entrenador Juan Carlos Ferrero. El murciano espera volver por sus fueros lo más pronto posible.