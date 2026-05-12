Sinner cambia la planificación de su temporada a la espera del regreso de Alcaraz

Hace tiempo que los torneos tenísticos se han convertido en una cuenta atrás hasta desembocar en el enfrentamiento en la final de Alcaraz y Sinner. Y desde que Carlitos se recupera de la muñeca, todos los caminos llevan al italiano. Ha impuesto su ley en los últimos cinco Masters 1.000 disputados, algo inédito en la Era Open, y va por el camino de firmar el set en Roma. Debutó apabullando a Ofner y reprodujo sus sensaciones ante Popyrin Pellegrino.

Roma será el penúltimo torneo del italiano sobre tierra batida; el aterrizaje final será Roland Garros, el único Grand Slam que falta en su vitrina y al que llega como máximo favorito tras la ausencia de Alcaraz. Después de lo que ocurra en París; Sinner se tomará un descanso de tres semanas sin empuñar la raqueta. No se ha apuntado a Halle e irá directamente a Wimbledon a defender su corona del curso pasado.

Eso significan 21 días de descanso desde el 7 de junio que acaba Roland Garros hasta el 29 del mismo mes, que comienza Wimbledon. Un cambio significante en su temporada, pues lleva tres cursos consecutivos disputando el torneo. Esto le permitirá, por un lado, aligerar la carga de partidos, pero, por otro, acudir a Wimbledon sin ninguna aclimatación a la hierba. Todo después de la crítica de los tenistas a los Grand Slams.

«Creo que damos mucho más de lo que recibimos. Los diez mejores tenistas de la ATP y la WTA escribimos una carta, y no es agradable que después de un año no estemos ni cerca de una solución como la que nos gustaría. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Sabemos los premios que tendremos en Wimbledon y esperamos que sea mejor. Y luego el US Open. Entiendo que los jugadores estén hablando de un boicot, porque de alguna manera hay que empezar. Llevamos mucho tiempo con esto y veremos qué pasa», explicó.

Sinner se bate a Roma tras coronarse en Madrid con autoridad ante el alemán Alexander Zverev en 58 minutos. El Masters 1.000 de la capital italiana, que comenzó el miércoles con el cuadro principal, está marcado por la ausencia de Alcaraz, vigente campeón, y por el intento de Sinner de lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1000 que aún falta en su palmarés. El italiano llega en un gran momento de forma, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.