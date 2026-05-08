Sinner pide más dinero para los tenistas y amenaza con un boicot: «Hemos estado tiempo callados…»

Jannik Sinner habló en rueda de prensa desde el Masters 1000 de Roma sobre el tema del momento en el mundo del tenis: la amenaza de boicot de los mejores tenistas del mundo por el reparto de dinero que se hace en los Grand Slams. El tenista italiano dejó claro ante los medios de comunicación que «recibimos muy poco» y también habló de «poco respeto» para todos los profesionales que forman parte del circuito masculino y femenino.

Jannik Sinner habló claro desde Roma horas antes de pisar la tierra del Foro Itálico para debutar en un Masters 1000 en el que puede hacer historia en el tenis mundial. El indiscutible número 1 del mundo tomó la palabra sobre el gran tema que está encima de la mesa de los tenistas: el reparto de dinero que se realiza en los Grand Slams y que tiene a los tenistas en pie de guerra y amenazando con un boicot en el futuro.

El pasado lunes, la página Tennis Majors habló de una posible rebelión de los tenistas que hace unos meses firmaron dos cartas dirigidas a los cuatro organizadores de los Grand Slams exigiendo un aumento de premios y aportaciones a un fondo de bienestar para los jugadores destinado a mejorar las prestaciones por jubilación y maternidad. En esta misiva reclamaron una participación del 22% en los ingresos del torneo, equiparando al porcentaje que reciben del resto de Masters 1000 que se disputan en la temporada.

Por ello, en Roland Garros han subido el prize money en esta edición de 2026 un 9,5%, una cantidad que los tenistas han considerado suficiente para presentarse en París, pero siguen expectantes para ver lo que sucede en Wimbledon. «Hemos estado callados durante mucho tiempo y creo que ahora hemos llegado a un punto en el que es justo hablar también de estas cosas», afirmó Jannik Sinner en la rueda de prensa en la que también dejó claro que: «Nosotros no pedimos el 50%, faltaría más, pero quizás estamos recibiendo demasiado poco».

Sinner y el dinero para los tenistas

«Creo que en las próximas dos semanas también sabremos el premio económico que tendremos en Wimbledon. Esperemos de verdad que sea mejor. Luego, por supuesto, el US Open», dijo el tenista italiano, que también agregó que: «No es sólo por los jugadores de élite, es por todos nosotros. Tanto en el lado masculino como en el femenino».

«El dinero es una consecuencia; más que nada, lo importante es el respeto», dijo un Jannik Sinner que también amenazó con un boicot en el futuro. «Es difícil predecir el futuro, pero entiendo perfectamente a los jugadores que hablan de no participar. Quizá sea el punto desde el que haya que empezar», afirmó sobre la posible huelga con la que amenazan los tenistas.

«Cuando en otros deportes los mejores del mundo se reúnen para mandar una carta tan importante, pienso de verdad que no solo obtendrían una respuesta en 48 horas, sino también una reunión para hablar de todo esto», dijo sobre las reclamaciones de los tenistas. «Estamos hablando de dinero, y lo más importante es sentirse respetados, y nosotros no nos sentimos respetados. Los jugadores estamos un poco decepcionados con lo que ha hecho Roland Garros», afirmó el número 1 del mundo.