Juan Carlos Ferrero se encuentra imbuido en otra vida desde que Carlos Alcaraz y él, el binomio más exitoso del 2025 -culminado con ocho títulos para el tenista y el reconocimiento a mejor técnico del año para el entrenador- rompiera su relación tras siete años de vida y crecimiento tanto profesional como personal. Por estas fechas solía hallarse en Australia y con una raqueta en la mano junto a Carlos Alcaraz, ahora pasa enero en Bahréin y con un palo de golf acompañando a Ángel Ayora, la promesa del golf nacional. Ferrero no se cierra puertas para el futuro tenístico, tampoco la de ser entrenador de Sinner.

«He visto que se me ha vinculado, pero la verdad es que no he tenido ningún contacto con él. Solo recibí un mensaje del equipo de Jannik cuando terminamos Carlos y yo, y fue para dar ánimo. Jannik es un jugadorazo, se juega siempre los títulos más importantes. Creo que es un jugador que ha evolucionado mucho en los últimos años y lo que más me gusta de él es que siempre está en ese intento de mejora continuo, a pesar de lo bueno que es. ¿Entrenarle? Uno nunca sabe en un futuro. Nadie sabe que puede deparar el futuro y cerrarse puertas creo que nunca es bueno», explica durante su conversación con OKDIARIO.

El ex técnico se encuentra ya en la última fase del duelo por la separación, aunque todavía no ha podido vez un partido completo del tenista. «Completo no he visto ninguno, solo pinceladas. Algún video de highlights y unos pocos puntos. Supongo que si llega a la final sí veré el partido. Es duro mirar su banquillo y ver a todos sentados porque he vivido mucho con ellos. Es duro y difícil de encajar, pero cada vez estoy mejor. Ver un partido de Alcaraz sin sentir va a ser difícil. No sé cuánto tiempo necesitaré para eso. Ahora mismo es complicado», explica durante su conversación con este medio.

Ahora mismo Ferrero ve la pelea entre Sinner y Alcaraz desde la distancia, con el apoyo de un amigo en lugar de la exigencia que supone ser su entrenador. Ha pasado apenas un mes y medio de la separación, pero Juan Carlos no descarta volver a ser su técnico. «No hay que cerrar ninguna puerta. ¿Volver juntos en un futuro? Por la amistad que tengo con Carlos y la relación que tenido tanto con él como con todo su entorno, no cerraría la puerta nunca», indica.

Por el momento ejerce como coach mental de Ángel Ayora. «Hemos vivido algo impresionante juntos. Nadie sabe el futuro, ha habido regresos con otros casos. Carlos y yo estamos separados, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede ocurrir. Ya ha habido ejemplos con otros casos. Las puerta hay que no cerrarlas del todo porque sino se puede llegar a perder amistades y eso no es bueno para nadie», finaliza.