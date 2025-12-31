El año en el que Alcaraz encontró el equilibrio: de la derrota que lo cambió todo a dominar el tenis

Culmina Alcaraz el mejor año de su carrera deportiva. Un 2025 en el que redefinió lo imposible al ganar la final de las finales en Roland Garros a Sinner, a quien también derrotó en la pelea por el US Open, y que precinta como número uno del mundo. Ha sido la temporada de su vida, un vuelo de 365 días -con la derrota en Miami como punto de inflexión- en el que ha entendido que las victorias no traen la felicidad, pero que la felicidad sí puede traer victorias.

«He encontrado el equilibrio entre rendir dentro de la pista y disfrutar fuera», aseguró en su entrevista con OKDIARIO. No ha perdido su esencia, Carlitos sigue siendo Carlitos, al que le revitaliza estar en El Palmar junto a sus amigos, aunque sus expresiones han cambiado. Ahora rezuma más madurez y arroja más análisis en sus respuestas. Ahora su pasión por el tenis y su naturaleza casera convergen en un mismo punto.

El desenlace de este 2025 dibuja un escenario con el murciano en lo más alto del tenis mundial, algo que no sucedía desde 2022. A ello suma diez finales, ocho títulos -dos de ellos Grand Slam- y una serie de 71 victorias y únicamente 8 derrotas, su récord. Cambia el signo a sus finales de temporada pasados en los que cayó en la desesperación y con el segundo semestre del año un tanto agridulce.

«Hemos gestionado muy bien esta parte final de la temporada. Han habido pequeñas molestias y pequeñas cosas que han aparecido y me han impedido jugar ciertos torneos, pero llegamos con muchas ganas y mucha motivación. Vamos creciendo y vamos madurando. entonces también vamos dándonos cuenta de lo que hay que hacer. La verdad que este año estoy muy contento de cómo hemos ido haciendo las cosas para llegar a final de año en muy buenas condiciones», indicó Alcaraz en su conversación con este periódico.

Los viajes de Alcaraz que lo cambiaron todo

El murciano gana a su manera, esa tan criticada cuando publicó su documental en el que se mostró transparente y enterró el arquetipo de tenista clásico basado en el éxito a través del sacrificio con sangre. La filosofía de Carlitos pasa por ganar disfrutando. Para él, la mayor victoria es ser feliz. Se expresa alegre y vacilón fuera de la pista y traslada esa teoría cuando tiene la raqueta en la mano. Había claudicado de manera prematura en Miami cuando su mente dijo hasta aquí. Soltó la raqueta durante una semana que pasó en Cancún junto a familiares y amigos.

«Me tiraron mucho hate cuando perdí en Miami. En lugar de entrenar después de eso, me tomé un descanso y me fui a Cancún con mi familia. Mucha gente, empezó a decir ‘¿Qué pasa con este tipo que acaba de perder en la primera ronda y no entrenó en la pista para ser mejor?’ Esa fue la clave, simplemente tener cinco, seis días libres, sin coger una raqueta, sin pisar la pista. Irme de vacaciones con mi familia, desconectar, pensar qué debería haber hecho mejor. Después de las vacaciones que pasé en Cancún con mi familia recuperé la alegría y empecé a disfrutar jugando al tenis de nuevo», explicó.

Hoja de ruta similar siguió cuando ganó Roland Garros. Fue firmar la hazaña y abandonar París a la carrera. Al día siguiente, sin realizar ni siquiera el tradicional posado con el trofeo en París, cogió un vuelo y aterrizó en Ibiza, donde pasó cuatro días sin el freno de mano echado. ¿Qué pasó al regresar a los entrenamientos? Que ganó Queen’s siguiendo su manera de entender el tenis.

Divorcio con Ferrero

Todo acaba. Después de un año de ensueño, el mejor de Alcaraz en su carrera deportiva culminado con el premio a Ferrero como mejor entrenador del curso, sus caminos se separan. «Hemos sido un equipo increíble a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguirán logrando grandes éxitos. Ojalá hubiera podido continuar», expresó el ya ex entrenador del murciano. «Es muy difícil para mí», dijo Alcaraz. Atrás queda casi una década de exitoso matrimonio.

Se acabó el viaje conjunto, ahora cada uno afrontará su camino por separado con los sueños cumplidos. Según pudo confirmar OKDIARIO, Samu López queda como entrenador principal del murciano para 2026. Será él quien viaje a Australia para tratar de conseguir el Grand Slam de las antípodas, el principal objetivo de Alcaraz este año. Será el único técnico de Carlitos a lo largo de la temporada y cabe recordar que viene de recibir el premio a mejor entrenador del año conjuntamente con Ferrero.