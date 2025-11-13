Alcaraz es el rey del tenis: acaba el año como número uno del mundo

Sonríe Alcaraz, que levanta los brazos al techo del Inalpi Arena mientras mira su banquillo, donde la emoción también desborda los rostros. Acaba de vencer (6-4, 6-1) a Musetti, lo que se traduce en clasificación a semifinales como líder de grupo y, lo más prestigioso, le permite cerrar el año como número uno del mundo. Nada puede hacer Sinner por evitarlo, ya es tarde, ni llevándose el torneo en Turín puede sentarse en el trono del tenis. Este año tiene otro inquilino.

Lo consigue de nuevo Alcaraz, que ya acabó el año 2022 como número uno del mundo, año también en el que se convirtió en el tenista más joven de la historia en alcanzar lo alto del ranking. Pasó del puesto 32 a finales de 2021 al número uno a los 19 años en septiembre de 2022. Este año lo cierra en lo más arriba tras una batalla de meses contra Sinner. Cuando uno golpeaba, el otro lo hacía más fuerte, así se han retroalimentado hasta llegar a la casilla final.

Gana la partida Carlitos, que llegas hasta los 11.650 puntos, mientras que lo máximo a lo que puede aspirar Sinner en caso de ganar el torneo imponiéndose en todos los partidos son 11.500 unidades. Las posiciones permanecerán invariables hasta la próxima edición del Open de Australia, en el que Alcaraz defiende los cuartos de final del año pasado y Sinner el título, por lo que la distancia entre ambos estaría más cerca de ampliarse que reducirse.

La actualización del ranking ATP tras el primer Grand Slam del año será el 1 de febrero. Será la primera intentona de Sinner para recuperar el trono, lo que para Alcaraz, en caso de perderlo en la mencionada fecha, habrían sido un total de 56 semanas en lo alto del ranking. Se quedaría a dos de Jim Courier, ahí es nada.