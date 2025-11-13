Alcaraz apaga a Italia y a Musetti para pasar invicto a semifinales de las ATP Finals

Eleva el puño Alcaraz y grita. «¡Vamos!» Es un día para hacerlo. Se mueve por ambiciones y este jueves, tras tumbar (6-4, 6-1) a un Musetti impulsado por la grada al principio pero fundido al final, sella su billete a semifinales de las ATP Finals como líder de grupo y se asegura el número uno del mundo hasta que acabe el año, qué año. De nada vale ya lo que haga Sinner, como si se alza con el torneo, ya no puede evitar que Carlitos acabe el año en lo más alto. Lo consigue además en un día cuyo ambiente buscaba todo lo contrario.

Los retales del humo de la presentación no han desaparecido por completo cuando el Inalpi Arena ha pasado de escenario inflamable a olla a presión. «Lorenzo, Lorenzo». Alcaraz tiene dos rivales, ese al que vociferan 13.000 personas y esos 13.000 que vociferan. Vociferantes y vociferados. Sólo algún valiente aprovecha el silencio antes del saque. «¡Vamos, Carlitos!». Pero el ambiente vuelve a coger temperatura cuando Musetti gana su primer punto con el revés a una mano. Es el último de Filipinas en dicho golpeo.

Alcaraz no se inmuta, aunque enseguida comprueba que el guion de la trama es distinta a la de Fritz. No por la ausencia de sacrificio, sino por la naturaleza del mismo. Contra el estadounidense todo eran puntos largos y los dos primeros juegos del partido se extendieron hasta los 19 minutos, mientras que, ante el italiano, ya se habían consumido seis en el mismo tiempo. Musetti le propuso un partido a potencia. No es amigo de los intercambios largos, que cayeron prácticamente del lado de Carlitos. Prefiere emplear la fuerza.

«Energía», le gritan desde su banquillo. Alcaraz se autoanima. Cuando falla un punto. «¡Vamos, Charlie!». Cuando lo gana, un «¡Vamos!», a secas. Se escucha más lo segundo que lo primero porque el murciano ganó como los campeones, elevando su tenis cuando la situación lo merece. En el final del primer set para precintar la manga y en el inicio del segundo con la inercia a favor.