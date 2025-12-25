Es como ‘Fariña’ pero mucho mejor: la miniserie de Netflix perfecta para hacer una maratón

Las vacaciones de Navidad pueden ser el mejor momento para ver esas películas o series que no nos ha dado tiempo esas tardes o fines de semana que no sabemos muy bien qué hacer. Una buena opción puede ser Clanes, una serie de suspense ambientada en Galicia que se estrenó en 2024 en Netflix y que, como Fariña, se sumerge en el problema que supuso el tráfico de drogas en Galicia en los años ochenta y noventa. Una entretenida serie que cuenta la historia de Ana, una abogada que se traslada al pequeño pueblo de Cambados para empezar de cero tras el asesinato de su padre, pero allí pronto llamará la atención de los narcotraficantes después de conocer a Daniel, hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del clan de los Padín. Lo que sabe nadie es que Ana tiene un plan en la cabeza para vengarse de los que considera responsables de la muerte de su padre.

La serie Clanes es un emocionante thriller basado en una historia real de solo 7 episodios de aproximadamente 45 minutos de duración. Un interesante ficción escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Roger Gual para Netflix cuyo trabajo conocemos por Celda 211, El Niño o El día de la bestia. Esta trepidante ficción se ha convertido en una de las más vistas de Netflix y destaca por los giros que van cambiando la situación según Ana se va infiltrando en el clan de la droga.

Esta serie junto a Fariña, basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, es una de las mejores opciones para los que quieran conocer lo que pasó en Galicia durante esos difíciles años. También pueden ser una buena opción otras ficciones en las que aparece el tema de la corrupción, el crimen y la droga como La Playa de los Ahogados, basada en la novela homónima de Domingo Villar protagonizada por Carmelo Gómez y Luis Zahera o Heroína que es una película de 2005 dirigida por Gerardo Herrero que sorprendió por contar la historia de la lucha de una madre por salvar a su hijo de la droga.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Clanes?

La protagonista de esta serie es Ana, papel interpretado por Clara Lago, una joven abogada madrileña que, tras la muerte de su padre, decide cambiar de vida y empezar de cero en Cambados. Su intención es descubrir qué le ocurrió a su padre y las razones por las que ha muerto. Allí Ana conocerá a Daniel (Tamar Novas), el líder provisional del clan de los Padín’ un importante cartel de narcotráfico de la zona.

El problema es que lo que empieza con una simple investigación para descubrir quién ha matado a su padre, se va complicando y Ana se va metiendo en terrenos cada vez más peligrosos en la Ría de Arousa. Todo se complica cuando Ana comienza a enamorarse de Daniel y los sentimientos también se interponen con su investigación.

Sobre si está basado en una historia se rumorea que está inspirada en el romance entre el hijastro de Laureano, David Pérez, y una abogada, Tania Varela, que comenzó a dirigir el Centro de Información de la Mujer en Cambados. Allí conoció a David, según parece, en 2005 e iniciaron una relación que no solo fue sentimental, sino también profesional.

El reparto de esta serie

Los protagonistas de la serie Clanes son los actores Clara Lago que da vida a Ana, la joven abogada, y Tamar Novas a Daniel Padín. También tienen un papel de peso los actores Xosé Antonio Touriñán como Nilo, Melania Cruz como Laura Silva Figaredo, Francesc Garrido como Naranjo, Miguel de Lira como José Padín, Nuno Gallego como Marco y Tomás del Estal como Nazario, entre otros.

También en el reparto están los actores Diego Anido como Samuel, Chechu Salgado como Toño el canoso, Gonzalo Uriarte como Amado. María Pujalte como Berta Figaredo, Marta Costa como María, Monti Castiñeiras como Silva,Cris Iglesias como Torres, Xose Esperante como Muñiz, Alicia Armenteros como Rosa, Marta Torné como Marta, Pablo Vázquez como Carmelo, Roque Ruiz como Martos y Julius Cotter como Sandro, entre otros.

Sobre si habrá una segunda temporada de la serie Clanes, Netflix confirmó ya a principios de 2025 que había renovado la serie. De hecho el rodaje ya ha finalizado en Galicia, en localizaciones como Ares, Oleiros y A Coruña y se espera que sea uno de los estrenos de Netflix en 2026.

La serie Clanes es una ficción entretenida y original que mantiene al espectador pendiente de la trama desde el primer episodio. ¿Logrará Ana averiguar qué le pasó a su padre? ¿Se enamorará perdidamente de Daniel o logrará mantener la cabeza fría y seguir con su misión de investigación? Una buena ficción para entretenerse durante estos días de vacaciones.