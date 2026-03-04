‘Life is Strange’ ya tiene a sus dos actrices protagonistas: el popular videojuego tendrá una serie en Prime Video

Ya hemos mencionado en alguna ocasión, cómo Hollywood vive en estos instantes un idilio especial con las adaptaciones del mundo de los videojuegos. Para comprobarlo, sólo basta con observar por encima la cartelera mundial. Una película de Minecraft fue un éxito de taquilla y en la pequeña pantalla, series como The Last of Us han brillado en el streaming. Pero si existe una marca que ha apostado fuerte por las versiones del entorno virtual, esa es Prime Video. El servicio de streaming nos mostró hace algunos días la primera imagen de God of War y ahora, parece que el estudio acaba de fichar a las dos actrices que protagonizarán el nuevo drama fantástico del juego publicado por Square Enix en 2015: Life is Strange.

Según hemos podido conocer en las últimas horas, las intérpretes Maisy Stella y Tatum Grace han sido los dos fichajes escogidos para interpretar a Chloe y Max, respectivamente. A Stella la hemos podido ver ya en varios proyectos, como compartiendo pantalla con Aubrey Plaza en la genial Mi yo adulta. Aunque su futuro es todavía más estimulante, pues aparte de ser uno de los rostros visibles de Life is Strange, forma parte del elenco de lo nuevo de David Robert Mitchell (Lo que esconde Silver Lake), Flowervale Street. Grace en cambio, debuta en el foco mediático después de años trabajando en Broadway.

La adaptación estará liderada por Charlie Covell, showrunner de las series británicas, True Love (2024) y Kaos (2024). Eso sí, todavía tendremos que esperar bastante para presenciar su llegada al catálogo de Prime, pues la major sitúa su estreno en algún momento de 2027.

¿De qué trata ‘Life is Strange’?

Según la sinopsis oficial, la serie sigue a Max, una estudiante de fotografía que descubre que puede retroceder en el tiempo y salvar la vida de su mejor amiga de la infancia, Chloe. Lidiando por descubrir cómo funciona su nueva habilidad, ambas comienzan a investigar la misteriosa desaparición de otra compañera de clase, desvelando así un lado oscuro de su pueblo que finalmente los obligará a tomar una decisión vital que cambiará sus vidas para siempre.

En la exclusiva ofrecida por Variety, también se informa de la implicación de Covell como productora ejecutiva, junto a Smitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson, los cuales ejercerán como productores ejecutivos para el sello Story Kitchen. Esta colabora con la propia Square Enix y que cuenta con el apoyo y colaboración de LuckyChap, el sello ejecutivo de la actriz Margot Robbie.

Una saga de éxito

Life is Strange es una saga que ha concentrado a más de 20 millones de jugadores en todo el mundo con una historia que el próximo 26 de marzo tendrá un capítulo final para el arco de Chloe y Max. Life is Strange: Reunion saldrá en exclusiva para Xbox Series X/S y PC.

La cantidad de tramas y arcos narrativos publicados de este universo fantástico le permite a Prime Video la posibilidad de realizar varias temporadas. Confirmando así la fijación del estudio con los relatos del ecosistema virtual, pues después de regalarnos este año la segunda temporada de Fallout, el servicio de streaming de Amazon nos brindará la adaptación de God of War y de Tomb Raider en 2027.