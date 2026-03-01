Primer imagen oficial de la serie de ‘God of War’: los fans no parecen muy convencidos

Todavía falta más de un año para el estreno de la serie de acción real de God of War, pero desde Amazon MGM Studios están siendo bastantes generosos con los avances promocionales del proyecto. Porque aunque todavía debe quedar bastante para el primer teaser o tráiler, la compañía nos ha ido nutriendo con el anuncio de los fichajes de su casting. Entre ellos el del actor que dará vida a Kratos, Ryan Hurst. Ahora, la major da un paso más allá compartiendo la imagen oficial de Hurst caracterizado junto a su hijo en la ficción, Atreus, a quien da vida Callum Vinson. Una instantánea que no ha convencido demasiado a los fans.

La pieza proporcionada sirve como excusa para anunciar el inicio oficial del rodaje, con un estreno si fecha fija para algún momento del 2027. Un año donde seguiremos viendo cómo los grandes estudios siguen la tendencia de adaptar los videojuegos más famosos al terreno audiovisual. Tanto en el celuloide con Una película de Minecraft 2 o Death Stranding, como en la pequeña pantalla a través de seriales animados como Ghost of Tsushima: Legends o Cyberpunk: Edgerunners 2. La serie de God of War es una de las más esperadas y también la más compleja debido el diseño de unos personajes que deben dar-con toda la complejidad que eso supone-el salto al live action. Desde hace años, Hollywood parece haber encontrado en la fidelidad del diseño de producción un fuerte aliado para contentar a fans sin dejar de atraer a los espectadores ajenos al mundo de las consolas. Sin embargo, en esta ocasión la primera instantánea de la adaptación no ha terminado de convencer ni a unos ni a otros. Provocando una consecuente lluvia de críticas en redes sociales.

La primera imagen de la serie ‘God of War’

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @PrimeVideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/vOkD1SiJ3q — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) February 27, 2026

En la imagen podemos ver cómo desde el equipo dirigido por Ronald D. Moore (Outlander) ha querido ser rigurosamente fiel al aspecto de los dos protagonista del videojuego publicado en 2018. Hurst va rapado y maquillado como el guerrero espartano, mientras que Vinson tensa el icónico arco de su hijo. Pero a pesar de las bondades en la intención del departamento artístico de maquillaje y peluquería, al menos en esta primera vista, el acabado final deja mucho que desear. Hasta el punto de parecer una especie de cosplay fan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prime Video (@primevideo)

Entre el grueso de las críticas destaca el aspecto poco definido de Hurst y la estatura y edad de esta versión de Atreus. De hecho muchos de los comentarios de redes aseguran que la publicación parece hecha por una IA. Ante la oleada de indignación, el actor protagonista (quien en el videojuego dobla al personaje de Thor) ha publicado una enigmática historia que podría dar a entender que los personajes en realidad, no van a verse así. «No creáis todo lo que veáis en internet, chicos», escribía el actor norteamericano.

¿Cuál es la historia de ‘God of War’?

La franquicia de la saga tiene actualmente ocho entregas publicadas. Aunque esta adaptación nace de un reboot/secuela que rehuye de la mitología griega original para adentrarse en el mundo de los dioses nórdicos. Aquí la trama nos pone en la piel de un Kratos y su hijo, quienes después de la muerte de su esposa y madre emprenden un viaje para extender las cenizas de esta desde el pico más alto de Midgard.

El resto del elenco se completa con Teresa Palmer, Max Parker, Mandy Patinkin, ólafur Darri ólafsson, Alastair Duncan, Jeff Gulka, Danny Woodburn y Ed Skrein.