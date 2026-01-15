Amazon encuentra a su Kratos: éste es el actor que dará vida al protagonista de la serie de ‘God of War’

Amazon estrenó recientemente, a través de su plataforma de Prime Video, la segunda temporada de Fallout. Apuesta que confirma la confianza del estudio en las adaptaciones del mundo de los videojuegos, renovando incluso la propiedad intelectual para una futura tercera ronda de episodios. Sin embargo, el retrato postapocalíptico protagonizado por Ella Purnell no es la única acometida audiovisual que la compañía realizará del universo de las consolas. Hace meses conocimos que Sophie Turner sería la nueva Lara Croft y ahora, la major acaba de fichar al actor que tendrá como reto dar vida a Kratos, el protagonista de God of War.

Conforme a las informaciones que han ido apareciendo en las últimas horas, la nueva serie que adapta la exitosa propiedad intelectual creada por Sony acaba de fichar a un-hasta el momento-desconocido intérprete: Ryan Hurst. No obstante, esta no es una figura ajena a los jugadores de la franquicia. Pues este estadounidense de 49 años fue la voz del personaje de Thor en God of War: Ragnarök (2022). A lo largo de su carrera, Hurst ha aparecido como secundario en varios proyectos. Desde una pequeñísima participación en Salvar al soldado Ryan (Steven Spielberg, 1998) a Ladykillers (los hermanos Coen, 2004), hasta su presencia en series de renombre, como Sons of Anarchy (Kurt Sutter, 2008), The Walking Dead (Robert Kirkman, 2010) y Bates Motel (Anthony Cipriano, 2013). Todo cambiará para él tras su confirmación como actor de God of War. El ambicioso serial live action está programado para llegar al catálogo del terminal de Amazon en 2027.

Ryan Hurst: el nuevo actor de ‘God of War’

Anunciada originalmente en 2022, la serie de acción real de God of War ha sufrido su particular «ira de los dioses» en la preproducción. Un revés propiciado por la renuncia creativa del showrunner original, Rafe Judkins y de los dos productores ejecutivos, Hawk Ostby y Mark Fergus. Los cuales habían planteado varios guiones que Amazon y Sony descartaron, buscando una «dirección creativa diferente».

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

Deadline fue la primera en informar de la noticia y Hurst ha confirmado su presencia como actor protagonista en God of War, a través de una imagen en la que el guerrero espartano lo mira de frente. Desde el luego, el parecido con el personaje es asombroso.

El creador actual es Ronald D. Moore, responsable entre otras series de Battlestar Galactica. El inicio del rodaje comenzará el próximo mes de marzo en Vancouver, Canadá, bajo la dirección de los dos primeros episodios por parte de Frederick E.O. Toye (Shôgun, The Boys).

Con hasta 10 entregas destacadas en plataformas como PSP, PC y PlayStation 2, 3, 4 y 5, la IP ha vendido más de 66 millones de copias en todo el mundo. A Hurst, lo veremos antes formando parte del casting de La odisea de Christopher Nolan.

Hollywood y la fidelidad con las adaptaciones

Hasta hace no mucho, en la meca del cine, la idea de adaptar licencias comerciales del mundo de los videojuegos se sentía como una quimera. Con fracasos estrepitosos a sus espaldas, Hollywood ha tardado-quizás demasiado tiempo-en darse cuenta de que los gamers son un público especialmente beligerante con la fidelidad de sus títulos favoritos.

Y es que, aunque los espectadores de estos proyectos abarcan un espectro bastante más amplio que el de los fans de las consolas, la industria actual sabe por ejemplos como The Last of Us, Fallout o Una película de Minecraft, que el lenguaje y las narrativas virtuales pueden convivir con su propia esencia en el terreno de la ficción convencional.