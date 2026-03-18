Triunfó en los 2000 y acaban de confirmar su vuelta: la serie que va a conquistar a los amantes de la ciencia ficción

La cancelación de la serie Firefly por la cadena estadounidense FOX hace ya 25 años fue un duro golpe para sus seguidores, pero, aunque sea un poco tarde, tenemos una buena noticia: la confirmación de una nueva serie animada. La serie original de Josh Whedon nos trasladaba al año 2517 cuando los tripulantes de la Serenity se ganaban la vida transportando mercancía de planeta en planeta y luna a luna después de una guerra civil. Firefly estaba protagonizada por los actores Nathan Fillion, Gina Torres y Adam Baldwin. Solo se emitieron por FOX en Estados Unidos 11 de los 14 episodios grabados ya que al no tener la repercusión esperado por la cadena se canceló. Quizás en ese momento Firefly contaba una historia adelantada a su tiempo ya que mezclaba los géneros de ciencia ficción y el western con un toque de humor y. por eso, no tuvo el éxito que se merecía.

Lo que está claro que en la cadena FOX no sabían cómo vender la serie o la audiencia en ese momento no la supo entender. Lo curioso es que tiempo después Firefly de Josh Whedon, al que ya conocíamos por su trabajo en Buffy, la cazavampiros, se convirtió en todo un éxito y en Universal se animaron a hacer la continuación de la serie, la película Serenity. Esta película de 2005, aunque gustó a sus fans, no llenó el vacío dejado por Firefly y por eso el anuncio de una serie animada es la mejor noticia para sus seguidores.

¿De qué tratará la serie animada?

Lo primero que tenemos que decir es que no hay mucha información sobre la nueva serie animada, pero sabemos que estará ambientada en algún momento entre la serie original de 2002 y Serenity, la película de 2005, aunque todavía no ha sido confirmado. Una serie de animación que está siendo desarrollada desde Collision33, la productora de Fillion, junto con 20th Television Animation, la cual controla los derechos subyacentes de la franquicia.

El protagonista de la serie y la película Nathan Fillion ha confesado a Deadline durante su participación en la Awesome Con: “La dedicación de los fans de Firefly ha mantenido vigente esta serie de 25 años. Claramente, el regreso de Firefly es algo que los fans desean. Y lo que es más importante, es algo que se merecen”.

Según Deadline, el actor Nathan Fillion ha grabado el podcast Once We Were Spacemen junto a sus compañeros de reparto Alan Tudyk , Gina Torres , Jewel Staite, Morena Baccarin , Sean Maher y Summer Glau. Estos actores van a poner voz a sus personajes en la nueva serie animada y también ha trascendido que también lo hará Adam Baldwin conocido por dar vida a Jayne Cobb.

Además ya se ha confirmado que Joss Whedon, creador de la serie original, no participará en esta serie animada, aunque ya ha dado su visto bueno al proyecto .Marc Guggenheim (DC’s Legends of Tomorrow, Arrow) y Tara Butters (Agent Carter, Reaper) son los encargados del guion, que ya está terminado, y también los showrunners de esta nueva serie.

¿Dónde se pueden ver la serie Firefly y la película Serenity?

Como ya hemos contado la serie Firefly, producida por 20th Century Fox Television y creada por Whedon, se emitió solo durante una sola temporada y de ella solo 11 episodios de los 14 que se habían rodado. Aunque en 2002 tuvo poco éxito, unos años después se convirtió en una serie de culto que se difundió de forma masiva en DVD y en las plataformas de streaming.

En cuanto su continuación, la película Serenity volvió a ser protagonizada por el actor Nathan Fillion y se estrenó gracias a Universal Pictures en 2005. Lo curioso es que recibió buenas críticas y que obtuvo una buena recaudación en taquilla. Además, logró premios como Serenity el de mejor film del año de Film 2005 y FilmFocus y el Premio Nébula al mejor guion del mismo año.

La película cuenta la historia de un capitán y su tripulación que están a bordo de una nave de carga y transporte de mercancía entre planetas de un sistema solar lejano. Esta nave lleva contrabando, armas y dinero y a su tripulación no le queda más remedio que operar al margen de la ley para sobrevivir. En la película participaron, además de Nathan Fillion, los actores Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau, el fallecido Ron Glass, Chiwetel Ejiofor y David Krumholtz, entre otros.

En la actualidad la serie Firefly se puede ver en España Prime Video y su continuación la película Serenity se puede alquilar también en la misma plataforma de streaming. Seguro que sus fans disfrutan viendo de nuevo estas dos míticas ficciones y los que no las han visto tienen una nueva oportunidad para entrar en este curioso universo.

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