Cuándo es la presentación del circuito de F1 Madring: a qué hora empieza y cómo ver en directo

Madrid ya tiene la mirada puesta en uno de los acontecimientos deportivos más importantes de los próximos años. La capital española mostrará oficialmente al mundo el circuito de Fórmula 1 Madring, el trazado que devolverá el Gran Premio de España a la ciudad más de cuatro décadas después de la última carrera celebrada en territorio madrileño.

La presentación llega en un momento clave para el proyecto. Después de que la FIA haya inspeccionado esta semana los 5,4 kilómetros del recorrido, que ya se encuentran completamente asfaltados, todo está preparado para la puesta de largo de una infraestructura que es una de las protagonistas en el calendario de la Fórmula 1 de 2026.

El circuito, situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas, será la sede del futuro Gran Premio de España de Fórmula 1 y su inauguración oficial servirá para mostrar los detalles de una de las grandes novedades que incorporará el campeonato en los próximos años.

Cuándo es y horario de la presentación de Madring

La presentación oficial del circuito Madring tendrá lugar este martes 16 de junio. El acto servirá para mostrar públicamente el trazado semipermanente que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 2026.

La inauguración se celebrará después de que la Federación Internacional del Automóvil haya revisado el recorrido de 5,4 kilómetros, una infraestructura que ya está completamente asfaltada y lista para afrontar los siguientes pasos previos a la llegada de la competición.

Durante la jornada, diferentes autoridades recorrerán el circuito a bordo de un autobús de la EMT, en un evento diseñado para presentar oficialmente el proyecto ante instituciones, medios de comunicación e invitados.

La ceremonia también contará con uno de los momentos más simbólicos del acto: el izado de la gran bandera que presidirá el circuito. Según lo previsto, será la bandera más grande y más alta de España, superando incluso a la actualmente situada en la plaza de Colón, que cuenta con una superficie de 294 metros cuadrados y un mástil de 50 metros de altura.

Además, el embajador del circuito, Carlos Sainz, estará presente en una jornada que marcará el inicio oficial de la cuenta atrás para la llegada de la Fórmula 1 a Madrid.

¿Se puede ver por televisión la presentación de Madring?

Por el momento, ninguna televisión ha confirmado la retransmisión en directo del acto de presentación de Madring, aunque Dazn, plataforma con los derechos de la Fórmula 1 esta temporada, podría emitirlo.

Lo que sí está previsto es una presentación de carácter institucional en la que participarán representantes públicos y responsables del proyecto, además de diferentes invitados relacionados con la organización del futuro Gran Premio de España.

Cuándo es el GP de España de Fórmula 1 en el circuito de Madring

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid ya tiene fecha marcada en el calendario. El Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 se disputará entre los días 11 y 13 de septiembre, convirtiéndose en el regreso de la máxima categoría del automovilismo a la capital española tras más de 45 años.

El programa del fin de semana comenzará el viernes 11 de septiembre con los entrenamientos y clasificaciones de Fórmula 3 y Fórmula 2, además de las dos primeras sesiones libres de Fórmula 1.

Viernes 11 de septiembre

Fórmula 3

Entrenamiento: 09:55 – 10:40 Clasificación: 15:00 – 15:30



Fórmula 2

Entrenamiento: 11:05 – 11:50 Clasificación: 15:55 – 16:25



Fórmula 1

Entrenamiento Libre 1: 13:30 – 14:30 Entrenamiento Libre 2: 17:00 – 18:00



Sábado 12 de septiembre

Fórmula 3

Carrera Sprint: 11:05 – 11:50



Fórmula 2

Carrera Sprint: 14:15 – 15:05



Fórmula 1

Entrenamiento Libre 3: 12:30 – 13:30 Clasificación: 16:00 – 17:00



Domingo 13 de septiembre

Fórmula 3

Carrera: 09:55 – 10:45



Fórmula 2

Carrera: 11:25 – 12:30



Fórmula 1