El circuito Madring está llamado a reescribir las reglas de la sostenibilidad en en la Fórmula 1, uno de los deportes de élite más exigentes del mundo. La pista que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 en septiembre de 2026, en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid, no es sólo una infraestructura deportiva, es toda una declaración de intenciones sobre cómo debe construirse y celebrarse el automovilismo del futuro.

Construcción modular

El proyecto y la ejecución de Madring incorpora criterios de sostenibilidad en todas las fases y componentes de su diseño y ejecución. Una de sus apuestas más reseñables es el uso de estructuras modulares, fabricadas en una planta externa al emplazamiento, lo que permite reducir el impacto ambiental entre un 30% y un 40% respecto a la construcción tradicional.

En obra convencional, los cortes y ajustes manuales generan pérdidas de material que la fabricación en entorno controlado minimiza de forma drástica. La reducción de residuos generada por este método oscila entre el 30% y el 60%, según estudios sectoriales europeos.

A ello se suma una menor presencia de camiones y maquinaria pesada en el emplazamiento, lo que se traduce directamente en menos emisiones de CO₂ y en una menor contaminación acústica durante el proceso constructivo del circuito Madring.

Módulos que regresan

La empresa adjudicataria, Eiffage Construcción, ha resuelto, además, el desafío de las estructuras temporales del Pit Building mediante una solución de economía circular: los módulos no permanentes serán desmantelados tras el Gran Premio, almacenados por una empresa especializada y reutilizados en las temporadas siguientes. Módulos que vuelven, temporada tras temporada, sin dejar rastro innecesario.

La obra del circuito Madring avanza igualmente con el 60% de los materiales procedentes de sobrantes y reutilizables, y el 40% restante almacenado para otros usos. El movimiento de tierras se compensa en la propia parcela con el sobrante tratado en obra para rellenos, revestimiento de taludes y preparación de zahorra con material reciclado. Sin traslados a plantas externas, sin huella innecesaria.

Energía y proximidad

Los hormigones se fabrican bajo criterios de reducción de emisiones, y el abastecimiento energético prioriza el uso de biocombustibles, con presencia mínima de grupos electrógenos y energía solar en las casetas de obra. La modalidad fast track con la que se ejecuta el proyecto de Madring añade un criterio adicional de sostenibilidad: la proximidad del proveedor, que reduce la huella de carbono del transporte de materiales.

Eiffage Construcción trabaja en un proyecto con plazos exigentes, y el fast track convierte la cercanía geográfica del proveedor en un factor de selección tan determinante como el precio. Tiempo y medioambiente: dos variables que aquí convergen en la misma dirección.

Un GP carbono cero

El compromiso ambiental del circuito Madring va mucho más allá de la obra. IFEMA MADRID ha logrado una reducción del 78% en su huella de carbono, y todas las instalaciones del recinto funcionan con energía renovable certificada al 100%.

El Gran Premio superará los requisitos de sostenibilidad que exige la FIA y se convertirá en el primer evento de la categoría con una propuesta neutral en emisiones de carbono.

La organización ha comprometido que cualquier estructura temporal del Gran Premio se construirá con materiales reciclables. Además, se proyecta la construcción de una gran planta fotovoltaica que reforzará la presencia de las energías renovables en el recinto, en línea con el objetivo de la Fórmula 1 de alcanzar el carbono neto cero en 2030.

Transporte sin coches

La apuesta de sostenibilidad de IFEMA Madrid también se mide en la accesibilidad: hasta el 90% de los aficionados accederán al circuito en transporte público, lo que lo convierte en el Gran Premio mejor conectado del calendario mundial de la Fórmula 1. Las líneas de metro, autobús y cercanías integradas en el recinto hacen prácticamente innecesario el coche privado.

La Monumental ya está asfaltada

La curva más icónica del trazado de Madring, conocida como La Monumental, ya muestra su fisonomía definitiva que esconde un gran peso en decisiones de sostenibilidad.

Eiffage Construcción ha empleado más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica en la curva 12 del circuito, el equivalente a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped del estadio Santiago Bernabéu.

El asfalto procede de la madrileña planta de Vicálvaro de la constructora, donde se desarrolló una mezcla que permitió reducir en dos centímetros el grosor de la capa —de 10 cm a 8 cm—, lo que supone un 20% menos de consumo de materiales y una reducción equivalente de las emisiones de CO₂. Más de 80 personas y dos extendedoras de última generación participaron en la ejecución de un trazado de características únicas.

Peralte extremo

La Monumental tendrá 620 metros de longitud con inclinaciones laterales de entre el 18% y el 25% en su punto más extremo, lo que permitirá ver a los monoplazas rodando prácticamente de lado. Sólo el circuito holandés de Zandvoort comparte esta característica en el calendario actual de la Fórmula 1.

Por diseño y espectacularidad, La Monumental aspira a convertirse en uno de los grandes iconos del campeonato mundial con un marcado carácter en sus objetivos de sostenibilidad. El circuito Madring recibirá a los mejores pilotos del mundo entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, en lo que promete ser el Gran Premio más sostenible de la historia de la Fórmula 1 en España.