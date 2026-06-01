Así avanzan las obras del Madring: nueva inspección de la FIA tras concluir el asfaltado

El circuito de Madring, donde se celebrará el Gran Premio de España de Fórmula 1, sigue avanzando a pasos agigantados hacia su estreno. En las últimas semanas se ha terminado de asfaltar el trazado madrileño, que ya está acabado. Por eso, la FIA se ha presentado en la capital de España este lunes para inspeccionar el circuito y darle el ok definitivo antes de homologarlo y realizar una carrera de prueba como se pretende.

Hasta el propio Carlos Sainz alucinó cuando dio una vuelta completa al Madring. Como embajador oficial del GP de España, el piloto de Williams completó la primera vuelta real al nuevo circuito que recorrerá IFEMA y parte de Valdebebas. Y lo hizo a bordo de un Ford Mustang GT. Al terminar, el madrileño se mostró fascinado con algunos de los puntos del circuito. «La primera curva me gusta mucho; ya se verá cómo nos peleamos un poco con el coche», comentó.

La de este lunes es la primera inspección de la FIA desde que se terminó el asfaltado. La Federación Internacional del Automóvil ha seguido muy de cerca la evolución del nuevo trazado que se incorpora este año al calendario de la F1. Y no es la primera vez que viajan a Madrid para inspeccionar el Madring. En el mes de diciembre, una delegación de la FIA, llegaba a IFEMA para pasar revista al circuito. «Todo ha ido bien», aseguraban fuentes de Madring a OKDIARIO por aquel entonces al ser cuestionados sobre la visita en la que se avanzó de cara a recibir la homologación del circuito.

Su disputa está prevista para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre de este 2026, pero el Madring quiere hacer una carrera de prueba un mes antes del GP. Las obras van según los plazos marcados y esperados, e incluso con un poco de adelanto. La anterior visita de la FIA fue bastante positiva y desde la organización del Gran Premio confían en recibir la homologación para poder disputar una prueba histórica.

La creación de un circuito de la nada no es sencilla, y más si se trata de la exigente F1 y su nuevo modelo. Pero la realidad es que, por muchas dudas que pueda generar, Madring va en serio, está plenamente confirmado en el calendario del Mundial de 2026 y pronto será una realidad. El examen parcial que pasó en diciembre era crucial y la capital de España lo superó con nota.