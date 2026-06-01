La factura por el consumo de energía eléctrica para un electrointensivo en España es un 91% más cara que en Francia y un 11% superior que en Alemania, según datos del barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

En concreto, los precios eléctricos finales para la industria electrointensiva en España a cierre de mayo se situaron en los 72,46 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone 1,9 veces más que los 37,96 euros/MWh en Francia y 1,11 veces que los 65,08 euros/MWh en Alemania.

AEGE destacó que los consumidores electrointensivos en España hacen frente en la factura a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no son considerados en Francia y Alemania, lo que amplía la brecha competitiva en más de 21,67 euros/MWh.

Además, subrayó que las compensaciones por CO2 indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria.

Concretamente, AEGE estimó que en Alemania las industrias electrointensivas acceden a compensaciones por encima de las de España por un total de 21 euros/MWh superiores.