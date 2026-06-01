Antonio Morera Vallejo recibe la Medalla de la Ciudad de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha concedido la Medalla de la Ciudad a Antonio Morera Vallejo, reconociendo así su trayectoria ejemplar basada en el emprendimiento en el mundo de los seguros desde hace más de 40 años. La ceremonia se ha celebrado este pasado 30 de mayo, Día de San Fernando, en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

Morera Vallejo nació en Chucena (Huelva), pero llegó a Sevilla siendo aún un niño. Allí, se enamoró de la ciudad y de las posibilidades de negocio que él mismo consiguió ir poniendo al alcance de su mano con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación.

Su carrera comenzó muy joven en Mapfre, donde descubrió su vocación por el mundo del seguro, para, tiempo después, crear la marca Morera & Vallejo Correduría de Seguros, una nueva compañía que nació como un modelo de negocio innovador, especialmente orientado a las necesidades de los profesionales de la construcción. Fue un adelantado a su tiempo, al entender los seguros no sólo como un instrumento de protección, sino también como una herramienta de desarrollo económico.

Durante el auge inmobiliario, el empresario supo acompañar a promotores y constructores en su crecimiento, y, cuando llegó la crisis, ofreció alternativas que permitieron sobrevivir a muchas empresas. Los seguros de caución y afianzamiento de cantidades se convirtieron entonces en una solución clave para garantizar proyectos sin incrementar la carga crediticia de las compañías.

De esta experiencia nace MIC Insurance, compañía de seguros que hoy preside, y que se ha consolidado como una de las entidades líderes en el ramo de caución, construcción, responsabilidad civil y riesgos industriales en España, y con gran consolidación y experiencia en Francia y Portugal. Con más de cuarenta años de dedicación al sector, Antonio Morera Vallejo es hoy un referente en la gestión de riesgos y garantías vinculados a la construcción, reconocido por su capacidad para anticipar las necesidades del mercado y ofrecer respuestas eficaces y sostenibles.

Más allá del sector asegurador

Pero es que, además, su visión empresarial no se ha limitado al ámbito asegurador. A través del área patrimonial ha promovido la construcción y desarrollo del Parque Empresarial Morera & Vallejo, un moderno complejo de 30.000 metros cuadrados situado entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla.

Este parque empresarial acoge tres edificios de oficinas para alquiler profesional como centro de negocios, un Cortijo de cinco siglos con capilla de la Virgen del Rocío; así como espacios de celebraciones para bodas y eventos empresariales, y dos hoteles donde poder hospedar a invitados y ejecutivos. Actualmente, se ha convertido en un espacio en el que trabajan diariamente cerca de 2.000 personas y se ha consolidado como uno de los polos empresariales más dinámicos de la ciudad de Sevilla.

Además, mediante la Fundación Morera & Vallejo, ha impulsado la rehabilitación y puesta en valor del Monumento a Blas Infante, símbolo de la memoria histórica andaluza.

Siempre ha llevado el nombre de la ciudad a lo largo de todo el mundo, ejerciendo como orgulloso anfitrión con clientes, colaboradores y proveedores que venían hasta Sevilla para cerrar aquí sus negocios. Antonio Morera Vallejo representa, en definitiva, el espíritu emprendedor de quien une visión, esfuerzo e innovación al servicio del progreso económico y social de Andalucía.