El ingrediente que usan los griegos para sazonar las patatas asadas que casi nadie usa: no es ni ajo ni pimentón

Las patatas asadas suelen ser la guarnición favorita de muchas personas para acompañar todo tipo de carnes, ya sea pollo, ternera, pescados, o incluso como ingrediente principal en platos más de cuchara. A menudo suelen ir acompañadas de especias como ajo o pimentón; sin embargo, hay un ingrediente que usan los griegos para sazonar las patatas asadas que casi nadie usa: el limón.

A primera vista, puede echar para atrás a muchas personas a la hora de sazonar las patatas con él por su matiz ácido. Sin embargo, el limón es un ingrediente que usan los griegos para sazonar las patatas asadas que casi nadie usa, y consideran que su toque cítrico acompaña genial al sabor de las patatas, combinándolo con aceite de oliva y orégano. A continuación te exponemos la receta perfecta para combinar el limón con tus patatas.

Unas patatas asadas más aromáticas

Para preparar estas patatas al estilo griego, es importante comenzar lavando y pelando las patatas. A diferencia del estilo tradicional, en esta receta no se les deja la piel. Una vez peladas, hay que trocearlas por la mitad y, dependiendo del tamaño de una, se cortan en cuartos o en gajos que sean más grandes.

Una vez ya cortadas, hay que colocarlas sobre una fuente que nos permita manejar los ingredientes con comodidad para revolver. Entonces se añade el jugo de medio limón, unas siete u ocho cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de orégano seco, sal y pimienta. Un ingrediente opcional puede ser el ajo, que se agrega entero, sin pelar, sobre la fuente antes de meter las patatas al horno. Una cocción en el horno que hará que las patatas queden suaves por dentro y con un sabor intenso.

Cómo hacer las patatas al horno perfectas

Una vez bien mezclado, es aconsejable dejarlo una media hora en nevera para que la patata absorba bien los sabores y aromas. A la hora de llevar los trozos a la fuente del horno, es vital que estos queden bien repartidos por la bandeja para que no se peguen durante el cocinado.

Una vez ya colocada la bandeja sobre el horno, se cocina a 200 grados Celsius entre 40 y 50 minutos. Es aconsejable removerlas periódicamente durante la cocción. De esta forma se conseguirá ese punto crujiente por fuera y blando por dentro.

Las patatas al limón se aconseja que se consuman todavía calientes. Aparte de con carne o pescado, combinan también a la perfección con queso feta, manteniendo así un sabor similar al de la cocina griega, que, combinado con el limón, hará que tus patatas sean de otro nivel y le aporte frescura y aroma a tus platos.