El horno de Balay que arrasa en ventas tiene 7 funciones, autolimpieza y cuesta menos de lo que piensas
Se limpia solo, no te quema con su puerta, hornea en segundos y además tiene categoría A+ de eficiencia energética. Es un horno casi perfecto.
Hay muchas cosas que no pueden faltar en la cocina, pero, si tuviéramos que centrarnos en una de las más importantes, sin duda es el horno. Si estás buscando uno, sea porque estás montando tu nueva cocina o porque toca renovar, deberías ver lo que propone este Horno multifunción Balay: 71 litros de carga, 7 funciones, limpieza automática, categoría A+ de eficiencia y, para rematar, un descuento del 43%.
Es el horno que tu cocina necesita. Ni más, ni menos. Compacto pero capaz, potente pero eficiente, moderno pero práctico. Encaja en cualquier cocina y, además, es especialmente seguro si tienes niños en casa.
Por qué recomendamos este horno de Balay
- Porque tiene 7 funciones de cocción (aire caliente 3D, horno de leña y grill total entre otras).
- Porque su precalentamiento rápido te ahorra esperas para cocinar y comer antes.
- Porque sus mandos se pueden ocultar para dar un toque más de estilo a a cocina y limpiarlo más fácilmente.
- Porque tiene categoría A+ de eficiencia y su puerta no te quema al tocarla.
Horno multifunción Balay
Lo mejor de este Horno multifunción Balay es todo lo que lleva por dentro en sentido literal y figurado. Tiene una capacidad de 71 litros que va genial si cocinas para toda la familia y, como cuenta con 7 funciones, puedes hacer mucho más que calentar. Le puedes dar un mejor toque a tus pizzas con su función de horno de leña o cocinar piezas pesadas perfectamente con la función de aire 3D profesional. Y eso es solo un poco de todo lo que puede hacer. ¿Tienes prisa? El precalentamiento rápido te lo deja listo en un santiamén. ¿Quieres ver cómo va la elaboración? Pues enciendes la luz halógena y ya está. Es comodísimo, es práctico y además consume poca electricidad, que eso siempre es un plus.
Por otra parte, como tiene una puerta a baja temperatura, va genial si tienes niños en casa y no quieres accidentes. Además, la limpieza hidrolítica te lo deja casi perfecto con solo pulsar un botón. Desde luego, es un indispensable para cualquier cocina.
¿Qué dicen las reseñas de este horno?
Que cumple con lo que promete, sin tener que hacer alardes y sin costar una fortuna. Como podrás comprobar con las reseñas que recopilamos más abajo, los usuarios están bastante contentos con este horno:
- «Es un horno que, sin grandes alardes, cumple perfectamente. La puerta no quema en ningún momento y cocina uniformemente en todas las zonas.»
- «Un horno que a precio asequible ofrece caracteristicas premium, una potencia excepcional y reparto del calor idóneo.»
- «Pues llevamos usándolo unas 3 semanas, y de momento perfecto, estamos muy contentos con el horno, nos lo recomendó un amigo que monta cocinas por relación calidad-precio. Facil de instalar.»
Si lo compras ahora, lo recibirás en casa en tan solo un día laborable, aunque el gasto de envío es de 29,99 € aproximadamente. Por otra parte, Worten recoge y recicla gratis tu anterior horno y te da 100 días para devolverlo sin coste adicional, por si acaso.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
