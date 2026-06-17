Jonathan Andic advierte a la juez que pedirá la nulidad del caso si sigue acusándole de la muerte de su padre

Si la juez del llamado caso Mango acaba acusando en firme a Jonathan Andic del homicidio de su padre Isak, su defensa pedirá la nulidad completa del caso. La advertencia la pusieron negro sobre blanco en el recurso a la juez de Martorell pidiendo la retirada de la fianza del millón de euros por no ir a prisión provisional y la extinción del caso.

El argumento del equipo legal de Jonathan Andic es que el investigado no pudo defenderse en condiciones de las graves acusaciones que se vertieron en su contra, incluso cuando declaró como testigo.

A raíz de la acusación de la juez sobre las presuntas contradicciones entre las declaraciones de Jonathan Andic como testigo ante los Mossos d’Esquadra y posteriormente ante la juez, los abogados del investigado mantienen que esas contradicciones no tienen valor porque unas las hizo como testigo sin saber que se le consideraba ya como investigado.

La defensa argumenta que la juez debía haber imputado a Jonathan Andic antes de seguir tomándole declaración como testigo, lo contrario sería «hacer trampas».

«Cuando se toma declaración y la investigación se conduce y enfila a la atribución de hechos delictivos al declarante, no puede retrasarse ni obviarse la imputación al declarante y facilitársele el ejercicio del conjunto de garantías instrumentales propias del derecho de defensa con arreglo a la previsión contenida en el artículo 118 LECrim. Cuando existen razones para declarar como imputado y el interrogatorio mismo conduce a la atribución de conductas que llevan aparejada responsabilidad penal, se produce infracción procesal que conduce a la nulidad», explica la defensa en la página número 4 de su recurso.

La Fiscalía se opone a retirar la fianza a Andic

La defensa de Jonathan Andic presentó su recurso y la Fiscalía ha contestado oponiéndose a retirar la investigación y la fianza de un millón de euros sobre Jonathan Andic.

El Ministerio Público argumenta que la geolocalización de los teléfonos de ambos y el registro de los mensajes echan por tierra las alegaciones de la defensa del hijo del fundador de Mango. La geolocalización de los teléfonos, según los Mossos d’Esquadra, no coincide con los lugares que, según el acusado, él y su padre ocupaban durante la tragedia.

La juez decidirá si retira la investigación

Teresa Yoldi, la fiscal del caso, insiste en que hay múltiples indicios que implican a Jonathan Andic en el homicidio de su padre.

Estos indicios los encuentra en la geolocalización de los teléfonos móviles de los actores de la tragedia, en los mensajes y registros de llamadas entre ambos que «contradicen la supuesta buena relación entre ambos» y en la versión que dio el investigado sobre el modo y circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

En cualquiera de los casos, será la juez de Martorell la que en breve decida si se inclina por el recurso de Jonathan Andic o si le mantiene acusado y continúa con la investigación al hijo del fundador de Mango.