Detenida una hija del matrimonio asesinado en Tauste y su pareja por el doble crimen

La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos personas en relación con el doble homicidio registrado en Tauste (Zaragoza), donde un matrimonio fue encontrado muerto en el interior de su domicilio con signos de violencia y, aparentemente, heridas compatibles con haber sido causadas por un arma blanca. Los arrestados son una de las hijas del matrimonio y su actual pareja, según ha informado el Instituto Armado.

Los hechos se remontan a la noche del pasado sábado, cuando los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron localizados en el interior de una vivienda de esta localidad zaragozana. Ambos presentaban signos evidentes de violencia, lo que llevó a los investigadores a considerar desde el primer momento que se trataba de un crimen.

Las víctimas han sido identificadas como Javier Sánchez y Esther Latorre, un matrimonio residente en Tauste. Sánchez fue secretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón), organización agraria en la que desarrolló parte de su trayectoria vinculada al sector agrícola y ganadero de la comunidad.

Tras el hallazgo de los cadáveres, la Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo de investigación con el objetivo de determinar las circunstancias exactas en las que se produjeron las muertes y localizar a los posibles responsables.

Las pesquisas han llevado este lunes a la detención de una de las hijas de las víctimas y de su pareja, que están siendo investigados como presuntos autores del doble homicidio. La Guardia Civil no ha ofrecido por el momento más detalles sobre la posible participación concreta de cada uno de los arrestados ni sobre el móvil que habría provocado el crimen.

Ex secretario de UAGA

Sánchez fue entre diciembre de 1999 y diciembre de 2010 secretario general de UAGA. Era miembro del Comité de Coordinación de La Vía Campesina y vicepresidente del Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.

Tras abandonar la secretaría general de UAGA, no se retiró de la actividad sindical, ya que continuó como responsable comarcal de la organización agraria en las Cinco Villas e incluso llegó a formar parte de la lista a las elecciones municipales de 2015 por IU (Izquierda Unida).

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, expresó este domingo su consternación y dolor por la muerte de Javier Sánchez y de su esposa. «Es muy duro, me he enterado a las 07:00 horas, no sabemos cómo ha podido pasar, los dos han tenido una gran implicación en UAGA», dijo.