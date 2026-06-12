La Fiscalía se opone a retirar la fianza de 1 millón de euros a Jonathan Andic porque la geolocalización de los móviles contradice al acusado

La Fiscalía se opone al recurso de Jonathan Andic, acusado de la muerte de su padre Isak, argumentando que la geolocalización de los teléfonos de ambos y el registro de los mensajes echan por tierra las alegaciones de la defensa del hijo del fundador de Mango. La geolocalización de los teléfonos, según los Mossos d’Esquadra, no coincide con los lugares que según el acusado, él y su padre ocupaban durante la tragedia.

El Ministerio Público sigue considerando a Jonathan Andic como principal investigado por el presunto homicidio de su padre durante un paseo en la montaña en el año 2024 y se opone a que se le retiren las medidas cautelares por riesgo de fuga.

En este sentido, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que mantenga la fianza de un millón de euros que la jueza impuso a Jonathan Andic como principal investigado por el homicidio de su padre.

La fiscal del caso, Teresa Yoldi, insiste en su escrito en que en la causa constan múltiples indicios que implican a Jonathan Andic en el homicidio de su padre, entre los que considera clave el análisis de su móvil, pese a que parte de su contenido no ha podido ser recuperado porque el investigado denunció haber perdido el teléfono en un viaje relámpago a Quito meses después de la muerte del fundador de Mango.

La fiscal ve fundamental el análisis de la geolocalización y el contenido del móvil, así como sus mensajes y el registro de llamadas realizadas «en el momento de los hechos». El contenido del teléfono, añade el escrito de la fiscal, «contradice la supuesta buena relación» entre Jonathan Andic y su padre, así como la versión que dio el investigado sobre el modo y circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

La Fiscalía, como los Mossos

Otros elementos que para el Ministerio Público incriminan al primogénito del fundador de Mango son los informes policiales y las periciales técnico-fotográficas que la Policía catalana ha llevado a cabo en la «escena del crimen».

Para oponerse al recurso de Jonathan, la fiscal también rebate otro de los argumentos que esgrimió su defensa e indica que sí existe riesgo de fuga. Además de por su elevada capacidad económica, por «la severidad de las penas a las que se enfrenta», al estar investigado por homicidio.

La Fiscalía concluye que la imposición de la medida de libertad bajo fianza de un millón de euros «asegura la permanencia del investigado a disposición judicial». La Audiencia de Barcelona será quien tome en los próximos días la decisión de retirar o no, las medidas y la acusación sobre Jonathan Andic.