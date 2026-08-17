Rodrigo ya está en Barcelona: «Jugar aquí es un sueño, a por la Champions y por todo lo que se ponga delante»

Entrada la tarde en Barcelona, se abrieron las puertas de llegadas en el Aeropuerto de El Prat y por ahí cruzó Rodrigo Hernández. Sonrisa constante, pulgar hacia arriba y gestos de felicidad. El centrocampista ya se encuentra en la Ciudad Condal y se espera que firme este martes como azulgrana hasta 2030. A su llegada a Barcelona, Rodrigo ha verbalizado su felicidad.

«Muy contento de llegar, han sido días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, que ya a muchos los conozco de la selección, así que ahora toca trabajar y dar lo mejor. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante», expresó.

Ya únicamente quedan los últimos pasos de la burocracia para ver a Rodri vestido de azulgrana. Se espera que este lunes cene junto a Joan Laporta y Deco antes de que se oficialice su fichaje este próximo martes. Iniciaría el día pasando revisión médica y, si todo transcurre con normalidad, será presentado a mediodía. Cumplirá el centrocampista su deseo de unirse a la columna vertebral de jugadores con los que consiguió el Mundial con España.

Los Joan García, Eric García, Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Lamine Yamal. La negociación entre Barcelona y Manchester City se ha dilatado en el tiempo por las diferencias económicas. Hasta que el club catalán elevó su oferta a 60 millones de euros fijos y diez más en variables. El Barcelona da así un salto de calidad con Rodrigo, Balón de Oro 2024 y un jugador cuya cultura futbolística casa con la filosofía azulgrana.

Cabe recordar que Rodrigo, que vestirá de azulgrana, estuvo cerca de hacerlo de blanco. El Real Madrid era optimista con su fichaje y presentó una gran oferta para hacerse con sus servicios, sin embargo, la irrupción del Barcelona cambió el escenario. Hizo que la balanza de Rodrigo se inclinara por el club catalán, con el que firma para las próximas cuatro temporadas. El Barcelona ya tiene su galáctico.