El holandés Serdar Gözübüyük arbitrará el España – Croacia en el Pizjuán

El holandés Serdar Gözübüyük arbitrará el España – Croacia de este martes, 29 de septiembre, en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, partido de la segunda jornada de la Liga de las Naciones. La UEFA ha confirmado la designación de este árbitro no muy habitual de grandes encuentros europeos, pero que sí ha dirigido a la Selección española tres veces antes.

Gözübüyük, holandés de origen turco y de 40 años, arbitró a España en 2022, en un duelo ante Suiza en Ginebra, en 2023, contra Escocia en La Cartuja (también en Sevilla) y en 2024, en un duelo en Serbia. En las dos primeras ocasiones ganó España, mientras que la última, en Belgrado, el partido acabó en empate.

Si bien este colegiado no es muy famoso en el fútbol europeo, sí que es habitual que arbitre encuentros de Champions. Esta misma temporada ya lo ha hecho en la única jornada que se ha disputado, dirigiendo el Como – Leipzig, y lleva así haciéndolo desde 2019. Eso sí, la ronda más lejos en la que ha arbitrado partidos en Champions es la de cuartos de final.

Serdar Gözübüyük arbitrará el España – Croacia que se juega este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Tras los primeros partidos de la Liga de las Naciones, este duelo supone el enfrentamiento entre los dos primeros del grupo 3 de la Liga A. España ganó a Inglaterra en Wembley y Croacia hizo lo mismo ante la República Checa en Praga.