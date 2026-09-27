Dos detenidos por robar más de 10.000 euros en material de una empresa de arquitectura de Palma

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Palma a dos hombres de origen español por irrumpir en una campa de un despacho de arquitectura del barrio de El Molinar y robar electrodomésticos y herramientas valorados en más de 10.000 euros, además de causar numerosos destrozos en las instalaciones.

Los hechos se remontan a principios del mes de agosto, cuando el representante de la firma de arquitectura acudió a las dependencias policiales el día 2 para interponer la correspondiente denuncia. En ella detallaba que personas ajenas a la empresa habían forzado y dañado la puerta de acceso al recinto comercial. Una vez en el interior, los asaltantes saquearon las instalaciones y provocaron cuantiosos daños materiales antes de darse a la fuga con el botín.

Tras tener conocimiento del suceso, el Grupo de Robos de la Policía Nacional asumió el caso e inició de inmediato las pesquisas e indagaciones necesarias para esclarecer el asalto e identificar a los responsables. El trabajo de investigación dio sus primeros frutos el pasado 10 de agosto, fecha en la que los agentes lograron localizar y arrestar al primer sospechoso por su presunta implicación directa en los hechos.

Las gestiones policiales continuaron abiertas hasta confirmar la participación de un segundo implicado. Al verificar su identidad, los investigadores descubrieron que este individuo ya se encontraba privado de libertad por otras causas. Por ello, el pasado viernes los agentes se desplazaron hasta el centro penitenciario de Palma para llevar a cabo su excarcelación provisional y procesarlo por este nuevo delito.

Tras concluir las diligencias oportunas y pasar a disposición de la autoridad judicial, se decretó nuevamente su reingreso en la cárcel balear.