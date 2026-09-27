Seis argelinos okupan un piso de Palma y cambian la cerradura mientras los dueños estaban de viaje

La Policía Nacional ha detenido a un total de seis argelinos tras okupar un piso de Palma aprovechando que sus legítimos propietarios se encontraban de viaje fuera de Mallorca. Los implicados cambiaron la cerradura de la vivienda y alegaron la existencia de un falso contrato de alquiler, pero finalmente acabaron arrestados como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.

La alarma saltó el pasado viernes por la tarde, cuando los dueños del inmueble, quienes residen allí de forma periódica, regresaron a la isla después de pasar unos días fuera. La sorpresa fue mayúscula al intentar abrir la puerta de su casa y comprobar que la cerradura había sido inutilizada y no respondía a sus llaves.

Al aproximarse a la entrada, los afectados escucharon claramente voces y ruidos sospechosos que provenían del interior de su propiedad. Sin dudarlo, solicitaron la presencia urgente de las fuerzas de seguridad. Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar para verificar la situación junto a los denunciantes.

Una vez allí, los agentes constataron la presencia de varios desconocidos en la vivienda. Al ser interrogados, uno de los sospechosos afirmó que residía en el lugar con el resto de los presentes y llegó a alegar la existencia de un supuesto contrato de alquiler. Sin embargo, los propietarios desmintieron tajantemente esa versión y aportaron de inmediato toda la documentación oficial que los acreditaba como los legítimos titulares de la residencia.

Finalmente, los policías lograron acceder al domicilio e identificaron a todos los ocupantes. Ante la rotunda confirmación de los titulares de que tramitarían la correspondiente denuncia, los agentes arrestaron a los seis varones.

Durante la inspección del piso, la Policía Nacional intervino diversos efectos personales de dudosa procedencia, entre los que se encontraban varios patinetes eléctricos, mochilas y prendas de ropa, para iniciar las pesquisas sobre su origen.