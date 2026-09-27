La magia de Modric sigue intacta: lidera a Croacia ante República Checa con otro gol

El mago de Zadar sigue enseñando sus trucos al mundo. A sus 41 años, Luka Modric volvió a demostrar que todavía tiene mucho fútbol en sus botas. Lideró la victoria de Croacia con un gol ante la República Checa de Santi Denia, a la que se impusieron por 1-2 en la primera jornada del grupo A3 en la Liga de Naciones, el de España, para coliderar el grupo junto a los campeones del mundo.

En el Fortuna Arena de Praga, tras una primera mitad de partido a cero, un golazo de Modric abrió el marcador en el 47, derechazo desde la frontal del área y que entró cerca de la escuadra más lejana. El capitán de Croacia inauguraba el marcador ante los checos, demostrando que todavía sigue en plena forma y que los años son solo un número en su caso.

Aunque la alegría duró poco porque Adam Karabec empataría en el 54, con un zurdazo desde el punto de penalti tras pase de Adam Hlozek. Pero en el minuto 77, justo después de que sustituyeran al jugador del Milan, Marco Pasalic apareció para hacer el 1-2 de cabeza en el 77 y dar la primera victoria a Croacia en la Liga de Naciones.

De este modo, Croacia sumó sus tres primeros puntos en un grupo de la máxima división del torneo y donde también están España e Inglaterra. La próxima parada será Sevilla para enfrentarse a los campeones del mundo y de Europa, que vienen de derrotar al combinado inglés en Wembley por 2-3. Ambos colideran el grupo con 3 puntos, por lo que el ganador de este partido saldrá líder en solitario.

Será el primer partido de España con la segunda estrella en España. El Ramón Sánchez Pizjuán será testigo de un momento histórico. Pero los de De la Fuente tendrán que vigilar muy de cerca a un Modric que llega en plena forma. A pesar de superar los 40, Luka tiene mucha magia en sus botas y lo demostró ante la República Checa con otro gol.