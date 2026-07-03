Modric señala a la FIFA: «Ese penalti… si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido»

Luka Modric estaba muy enfadado con el arbitraje de Espen Eskas, el polémico árbitro noruego que dirigió el Portugal-Croacia, y la FIFA por las decisiones polémicas que cayeron en su contra. El capitán no se mordió la lengua a la hora de hablar tras el partido. Hubo varias decisiones que generaron bastante polémica entre los jugadores croatas. Una de ellas fue el penalti que acabó transformando Cristiano Ronaldo y la otra el gol anulado en el descuento, que suponía el empate a dos.

Precisamente sobre esa acción anulada que ha dado la vuelta al mundo se pronunció Luka Modric, que desveló la conversación con el árbitro tras anular el gol por fuera de juego de Pasalic: «¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego». Los sensores implantados en el balón determinaron que el jugador croata toca la pelota y, por tanto, Pasalic está en posición ilegal.

Respecto al penalti, comentó que si hubiera sido al revés no lo habrían señalado: «Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penalti… si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo. El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto. No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penalti. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penalti así en un partido como este».

«Por eso digo que debe usarse si el error es 200%. Si puedes tratar algo de una forma u otra, no tienes voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica. Lo que es, es… sigamos adelante, no nos quejaremos, pero claro, algunas cosas me molestan porque el destino decide, decide el estado de ánimo para todo lo que haces, lo que sacrificas, te destrozas, luchas… Hay jugadores jóvenes que vienen aquí y luego les haces algo así… Siempre nos perjudica», añadió.

Por último, el centrocampista croata quiso lanzar un mensaje positivo tras el buen partido de Croacia, especialmente en la segunda parte: «No voy a hablar más de eso, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo luchamos, cómo representamos a Croacia, especialmente en la segunda mitad. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo. Nada, sigamos adelante, ahora reiniciamos y eso es todo».