Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final del jueves 2 de julio

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 está llegando a su final con la mayoría de selecciones clasificadas. Un jueves 2 de julio lleno de partidazos importantes, con la victoria imponente de España ante Austria como primer plato de la noche. Una jornada que continuará esta madrugada con el Portugal – Croacia y el Suiza – Argelia.

Cuánto quedó el España – Austria (3-0)

España goleó a Austria en su partido de dieciseisavos del Mundial y ya es equipo de octavos. Oyarzabal marcó dos goles en dos asistencias de Cucurella. Entre medias anotó Pedro Porro en un partido superlativo de los laterales de la selección española. El delantero de España ya lleva cuatro goles en esta Copa del Mundo.

Resultado del Portugal – Croacia

Portugal y Croacia se medirán a partir de la 1:00 de la madrugada, sabiendo que España será su rival en los octavos de final del Mundial. Cristiano y Modric se medirán en un partido tremendo en esta Copa del Mundo donde solamente puede quedar uno.

Así ha quedado el Suiza – Argelia

La jornada de este jueves 2 de julio terminará casi por la mañana con ese partido entre Suiza y Argelia que arranca a partir de las 5:00 de la madrugada. Otro encuentro que será uno de los últimos de esta ronda de la Copa del Mundo.