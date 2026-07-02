En Los Ángeles, la ciudad donde nacen las grandes superproducciones de Hollywood, España decidió rodar la suya. Y esta vez no hubo guion para el drama ni espacio para los agoreros. La selección de Luis de la Fuente ofreció su mejor versión cuando más falta hacía, derrotó con autoridad a Austria, aunque el marcador se quedó corto, y se plantó en octavos de final dejando claro que este equipo va a más. Curioso. Hace apenas unos días parecía que el combinado nacional caminaba hacia el precipicio por haber empatado con Cabo Verde. Hoy vuelve a estar entre los mejores del Mundial. Cosas del fútbol… y de este país.

El combinado nacional respondió sobre el césped del SoFi Stadium como hacen los equipos grandes: jugando al fútbol. Con personalidad, con paciencia cuando tocó sufrir -poco- y con la calidad de Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal, además de un trabajo colectivo impecable que volvió a dejar la portería de Unai Simón a cero. España recuperó el ritmo, la velocidad de circulación y esa sensación de superioridad que ya había mostrado frente a Arabia Saudí. La Selección dio el golpe encima de la mesa que llevaba días prometiendo desde dentro, donde nunca entendieron el clima de catastrofismo instalado alrededor del equipo pese a terminar la fase de grupos como primera.

Quizá Hollywood tenga razón cuando dice que las mejores historias necesitan un conflicto antes del final feliz. España ya ha vivido el suyo. Llegó a Los Ángeles rodeada de dudas y sale con un billete para octavos, con la confianza reforzada y demostrando que los Mundiales no se ganan en la primera jornada ni se pierden por un empate. La película continúa y el reparto sigue siendo de lujo. Ahora queda por descubrir si el desenlace estará a la altura del escenario donde empezó a cambiar el guion.

Hablemos de Cubarsí

¿Es Cubarsí el mejor central de este Mundial hasta el momento? Es muy probable. Y, si no lo es, está muy cerca. El joven de 19 años está dando un auténtico recital en este torneo y el duelo contra Austria fue una muestra más. Va bien a la presión, es tremendamente seguro con el balón en los pies y todo ello sin apenas cometer faltas. Un espectáculo. Y es español.

Oyarzabal es un crack mundial

Mikel Oyarzabal marcó el primer gol de España contra Austria. Lo celebró junto a sus compañeros, superó a Morientes en la tabla de máximos goleadores de la selección española y luego, el hombre normal, el delantero tranquilo, se fue solo a la línea de fondo a pedir una pelota. Aquel gol tenía un mensaje claro: el hijo que viene en camino. El vasco se metió el balón bajo la camiseta simulando un embarazo, mientras en la zona de los familiares de España todos aplaudían a su mujer, Ainhoa Larrauri, que tenía en brazos a Martín, su hijo. Pues Martín pronto tendrá un hermanito.

En el segundo tiempo, cuando el partido entraba en su tramo final, volvió a ser determinante tras recibir otra asistencia de su mejor socio, Marc Cucurella. El madridista pasó y el vasco definió a la perfección para hacer el 3-0 definitivo y cazar a Hierro como sexto máximo goleador de España.

Porro cierra el debate… y abre su lata

Grandísimo partido del lateral derecho español ante Austria. Una actuación que debería servir para poner punto final a la rotación en ese costado. Estuvo bien en defensa y también en ataque, haciendo el segundo gol de cabeza, el primero como internacional. Y, lo más importante, se entendió a la perfección con Lamine Yamal. El del Tottenham debería haberse hecho con el puesto.

16 años han sido suficientes

Desde que España entera gritó gol el 11 de julio de 2010 para celebrar el tanto de nuestras vidas, la diana de Iniesta contra Holanda que dio a la selección española su primera Copa del Mundo, el combinado nacional no había vuelto a superar una eliminatoria mundialista. Cuatro años después, en Brasil, ni siquiera fue capaz de pasar la fase de grupos. En Rusia 2018 cayó en los penaltis contra el anfitrión, mientras que en Qatar fueron los penaltis ante Marruecos los que mandaron a casa al equipo de todos. Ahora, en este 2026, la España de Luis de la Fuente cambió la historia ganando a Austria y accediendo a octavos. El siguiente reto será Portugal o Croacia.

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