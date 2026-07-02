La conexión Oyarzabal y Cucurella alumbran a España ante Austria

Mikel Oyarzabal nunca falla con España en las grandes citas. Es un jugador único en los partidos importantes. El delantero de la Real Sociedad encontró otra vez el gol y adelantó a España ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial. Lo hizo rematando de primeras una exquisita asistencia de Marc Cucurella. Dos de los mejores jugadores de la Selección en este torneo se encontraron y España sonríe cuando es así.

El autor del gol que dio el triunfo en la última Eurocopa sigue de dulce con España. Lleva ya tres goles en el Mundial. El tercero llegó en este encuentro contra Austria en el minuto 36. Cucurella centró por debajo y él, de primeras, golpeó y metió el gol con el que España se adelantó en este encuentro ante Austria. Un tanto clave, ya que hasta entonces el equipo de Luis de la Fuente era superior, pero no encontraba gol.

SE LE CAEN LOS GOLES DE LOS BOLSILLOS A ESTE TÍO 🔥🔥 OYARZABAL, TE QUIERO ❤️#DAZNMundial pic.twitter.com/O8IUE7kxcy — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

Oyarzabal desatascó este encuentro en el SoFi Stadium de Los Ángeles con este gol que le mantiene en este impresionante idilio con la Selección. Cada vez que España se juega la vida, Mikel Oyarzabal aparece. Un seguro de vida para España y para Luis de la Fuente.

España anotó el 2-0 ante Austria en el minuto 66 gracias a un gran gol de Pedro Porro de cabeza tras un gran centro lateral de Baena. La selección española estaba jugando como los ángeles y su pase a octavos era ya un hecho. Dos tantos con los laterales siendo determinantes para sentenciar la eliminatoria.