España vs Austria en directo hoy | Dónde ver, estadísticas, alineaciones y última hora del partido del Mundial 2026 online gratis

España y Austria se miden hoy, jueves 2 de julio, en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. En este encuentro la selección española de fútbol buscará el pase a los octavos de final después de haber pasado como primera del Grupo H. Para avanzar de ronda, España tendrá que enfrentarse al equipo dirigido por Ralf Rangnick. Un rival peligroso que, aunque no ha tenido regularidad en el torneo, supone todo un reto para España en su misión de seguir soñando en la Copa del Mundo. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Austria del Mundial 2026.

Este será el cuarto partido de España del Mundial con un balance de dos victorias y un empate en el campeonato. Primero empató ante Cabo Verde en el debut, pero luego consiguió dos triunfos de mucha autoridad ante Arabia Saudí y Uruguay. Sin más margen de error, los de Luis de la Fuente irán con todo para clasificarse y esperar a su próximo rival, que sería la vencedora del partido entre Croacia y Portugal que se jugará en la madrugada del jueves y viernes.

Sigue en directo el España-Austria del Mundial 2026

El partido de hoy entre España y Austria se podrá seguir en directo por televisión en La 1 de Televisión Española.