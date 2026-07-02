España vs Austria en directo hoy | Dónde ver, estadísticas, alineaciones y última hora del partido del Mundial 2026 online gratis
Sigue en directo la eliminatoria del Mundial 2026 entre España y Austria: resultado, goles y última hora del partido de dieciseisavos de final
La selección española se juega el pase a los octavos de final del Mundial
A qué hora y cómo ver por televisión el España-Austria del Mundial 2026
España y Austria se miden hoy, jueves 2 de julio, en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. En este encuentro la selección española de fútbol buscará el pase a los octavos de final después de haber pasado como primera del Grupo H. Para avanzar de ronda, España tendrá que enfrentarse al equipo dirigido por Ralf Rangnick. Un rival peligroso que, aunque no ha tenido regularidad en el torneo, supone todo un reto para España en su misión de seguir soñando en la Copa del Mundo. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Austria del Mundial 2026.
Este será el cuarto partido de España del Mundial con un balance de dos victorias y un empate en el campeonato. Primero empató ante Cabo Verde en el debut, pero luego consiguió dos triunfos de mucha autoridad ante Arabia Saudí y Uruguay. Sin más margen de error, los de Luis de la Fuente irán con todo para clasificarse y esperar a su próximo rival, que sería la vencedora del partido entre Croacia y Portugal que se jugará en la madrugada del jueves y viernes.
Sigue en directo el España-Austria del Mundial 2026
El partido de hoy entre España y Austria se podrá seguir en directo por televisión en La 1 de Televisión Española.
Min. 17.
¡A punto marca Austria!
Centro peligrosísimo de Sabitzer desde la banda derecha que por centímetros no pudo rematar Gregoritsch. ¡Aviso de Austria!
Min. 15.
Oyarzabal se va al suelo
Se llevó un golpe en la cabeza tras un golpe con Alaba. Señala solo falta y no hay tarjeta para el defensa. Oyarzabal se levanta sin problemas.
Min. 12.
Dominio de España
A pesar de que España tiene el dominio del balón, no encuentra la forma de hacer ocasiones claras. Se la jugó ahora Cubarsí intentnado sacar el balón jugado desde atrás.
Min. 9.
Cae Lamine Yamal dentro del área
No pita penalti el árbitro a pesar de haber contacto con Laimer por un agarrón. Está Lamine Yamal en todas las jugadas de ataque de España.
Min. 7.
¡Casi marca Olmo!
Volea que se estrella en la defensa de Austria. El disparo era impresionante de Dani Olmo.
Min. 5.
Austria quiere sorprender
Austria está jugando todo lo que puede con Sabitzer desde banda derecha. De momento no está teniendo efecto para hacer daño a España.
Min. 3.
Insiste España
Otra recuperación adelantada de España. Ferran Torres abrió a Lamine, pero su disparo lo bloquea la defensa de Austria. Ha salido presionando la Roja los primeros minutos.
Min. 1.
¡Primer aviso de Lamine Yamal!
Recuperación de Lamine en campo de España para acabar el contragolpe con un disparo que para el portero de Austria sin problemas.
¡COMIENZA EL ESPAÑA-AUSTRIA!
¡Rueda el balón en Los Ángeles! Saca de centro Austria
¡Suenan los himnos!
Todo preparado para que empiece el España-Austria.
Pedri habla en la previa
«Creo que es una competición totalmente distinta a las demás, con ganas. Queremos que empiece el partido y demostrar lo que podemos hacer», confesó en zona mixta.
Menos de una hora para que empiece el partido
España y Austria ya están calentando en el césped. ¡Falta muy poco para que arranque el partido del Mundial!
👌🏼 El gusto por los detalles.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/NuNz7YHJeQ
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026
España ya gana en la grada: miles de aficionados toman Los Ángeles
Banderas, camisetas de la selección, bufandas y cánticos convirtieron el establecimiento en una pequeña España a miles de kilómetros de casa. El ambiente fue creciendo con el paso de los minutos, demostrando que el combinado nacional contará con un importante respaldo en una cita donde ya no existe margen para el error.
¡Alineación de Austria!
Este es el once que Austria sacará contra España: Schlager; Posch, Alaba, Danso, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Gregoritsch, Wanner y Sabitzer.
Nada que envidiar a los noruegos: la afición española es «cañí»
Gran ambiente entre los aficionados españoles que viajaron a Los Ángeles para el partido de España ante Austria en dieciseisavos del Mundial 2026. Los hinchas de nuestra selección dieron colorido a las horas previas al encuentro, que se juega en el SoFI Stadium de la ciudad estadounidense. Lo hicieron, además, con los ingredientes que siempre caracterizan a España: buena música y costumbres españolas.
¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Austria?
El Estadio de Los Ángeles, situado en Inglewood, California, y conocido como el SoFi Stadium, será el campo donde se disputará el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 España – Austria. Este campo fue inaugurado en 2020, por lo que se trata de un recinto deportivo bastante nuevo en el que caben unas 70.000 personas y allí juegan Los Ángeles Rams de la NFL, además de que allí se ha celebrado ya una Super Bowl.
Dónde ver el partido de España hoy contra Austria
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos en exclusiva para emitir en nuestro país todos los partidos que se jugarán durante la Copa del Mundo fue DAZN, pero RTVE también tiene una parte parcial de ellos, pudiendo ofrecer todos los de la selección española y, como máximo, uno al día de otros combinados. Este España – Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio de Los Ángeles se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn, pero también gratis y en abierto por La1.
A qué hora empieza el España-Austria
La FIFA ha programado este apasionante encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 España – Austria para este jueves 2 de julio. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado el horario del choque de la selección española para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Como viene sucediendo durante toda la Copa del Mundo, todo debería transcurrir con total normalidad en la previa del duelo para que el balón ruede de manera puntual en el Estadio de Los Ángeles.
Cánticos contra Pedro Sánchez
La afición española inundó las calles de Los Ángeles con banderas españolas para animar a España en la previa del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Austria. Una hinchada, como ya es costumbre, que se acordó de Pedro Sánchez con sus cánticos. «Pedro Sánchez hijo de puta», cantó la afición española en Los Ángeles.
Vuelve el mismo once de España ante Arabia Saudí
Si algo funcionó en la fase de grupos, Luis de la Fuente vuelve a ello en el primer partido de verdad del Mundial. España se mide a Austria en los dieciseisavos de final con la obligación de ganar y el seleccionador apostará por el mismo once que goleó a Arabia Saudí, el día en el que el combinado nacional dejó sus mejores sensaciones del campeonato.
Tras el triunfo contra Uruguay, el técnico riojano recupera su plan más reconocible para intentar superar a un rival incómodo, físico y diseñado para castigar cualquier pérdida.
¡ALINEACIÓN DE ESPAÑA!
ESPAÑA YA TIENE ONCE CONTRA AUSTRIA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Olmo, Pedri, Baena, Lamine y Oyarzabal.
Así está el cuadro del Mundial
Cubarsí, Baena y Cucurella lo tienen claro
Los jugadores de la Selección tienen clara la misión y así lo manifestaron en la previa del España-Austria.
«Las críticas son normales. Cuando juegas bien, se habla bien y cuando no estás a tu nivel, se habla de ti. Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda. Lo importante es seguir avanzando», explicó Cucurella.
Baena insistió en que el vestuario permanece completamente aislado del ruido exterior: «Cuando ganas todo está bien y cuando pierdes llegan las críticas. Nosotros nos centramos en lo nuestro. Fuera siempre habrá ruido. Tenemos la confianza muy alta. Hemos venido aquí para ganar el Mundial y tenemos equipo para hacerlo».
«Tenemos muchas ganas de que lleguen las eliminatorias. Son partidos muy importantes y hay que estar al cien por cien. Empieza un nuevo Mundial. Tenemos que jugar como equipo y pasar la eliminatoria. No tenemos presión por lo que pasó en el pasado. Lo que tenemos son muchas ganas de que ruede el balón. Sabemos cuál es nuestro objetivo y vamos a ir a por él», dijo Cubarsí.
Haced vuestros pronósticos
La posible alineación de España ante Austria
Según OKDIARIO, este es el once que sacará Luis de la Fuente de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Veremos si hacemos pleno.
¿Con qué camiseta juega España ante Austria en el Mundial?
España se mide ante Austria en dieciseisavos del Mundial 2026 y lo hace con su habitual camiseta roja, la más característica de la Selección Española. Hay que tener en cuenta que también lo ha hecho con la blanca, pero al ser local, será la rival la que tenga que ponerse la segunda equipación.
Y si España gana…¡Portugal o Croacia!
Una vez se sepa si España gana a Austria, la Roja tendría que esperar a esta madrugada para saber quién será su rival en octavos. Portugal o Croacia se enfrentarán después de España. Pase lo que pase, rival muy duro en la siguiente ronda.
El España-Austria se podrá ver en las pantallas gigantes de la plaza de Colón
España quiere que la Plaza Colón de Madrid sea una fiesta. Este jueves los de Luis de la Fuente tienen la importante misión de buscar una plaza en octavos de final del Mundial enfrentándose a Austria. Un partido muy importante que contará desde la capital con miles de aficionados, algo que no ocurría desde la primera jornada ante Cabo Verde y que vuelve para ser el jugador número 12. Según informó la RFEF, el recinto abrirá el jueves 2 de julio a las 16:00 y cerrará cuando termine el partido.
Lienhart, el gran muro de Austria
Cuando España salte este jueves al césped del SoFi Stadium tendrá enfrente a un viejo conocido del fútbol español, aunque muchos no lo recuerden. Se marchó siendo un niño y ahora es un baluarte de la defensa austriaca. Hablando de Philipp Lienhart, que es el encargado de liderar la defensa de Austria en los dieciseisavos de final del Mundial.
Un central sobrio, fiable y con mucha experiencia que, curiosamente, pasó tres temporadas en el Real Madrid sin llegar a hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora, convertido en uno de los mejores defensas de la Bundesliga, buscará eliminar a la selección de Luis de la Fuente.
Dani Olmo apunta a volver al once
España comienza este jueves el Mundial de verdad y Luis de la Fuente ya tiene una decisión tomada. Dani Olmo volverá al once frente a Austria. Después de ser suplente en dos de los tres partidos de la fase de grupos, el mediapunta será una de las grandes novedades en Los Ángeles. No es casualidad. El seleccionador considera al futbolista del Barcelona una pieza capital para que la selección española encuentre su mejor versión.
Alaba reconoce el temor con España: «Técnicamente juega un fútbol muy bueno»
David Alaba tomó la palabra como capitán de Austria en la previa de los dieciseisavos de final que enfrentan al combinado austriaco con España en Los Ángeles. El central, en el día en el que se desvinculó de manera oficial del Real Madrid, aseguró
De la Fuente: «Cada día soy más optimista con esta Selección»
Luis de la Fuente compareció en la sala de prensa del SoFi Stadium de Los Ángeles para analizar la previa de los dieciseisavos de final del Mundial que enfrentará a España y Austria. El combinado nacional busca superar una eliminatoria mundialista 16 años después.
España, enfadada y «picada»
La selección española llega al partido contra Austria con una motivación extra. No nace del rival, ni del escenario, ni siquiera de que el Mundial entre ahora en su fase decisiva. Llega de casa. Del ruido que acompaña al equipo desde el empate contra Cabo Verde.
Del pesimismo instalado alrededor de una Selección que aterrizó en Estados Unidos como una de las grandes favoritas al título y que, apenas tres partidos después, parece haber pasado para algunos de candidata al Mundial a equipo lleno de dudas. Esa sensación ha calado dentro del vestuario. Y ha molestado. Mucho.
Austria tiene un plan para hacer daño a España
España ya sabe que el Mundial empieza de verdad. Atrás quedó una fase de grupos que dejó a la Selección como primera de grupo, pero también muchas dudas alrededor de su juego. Ahora llega Austria. Un rival que quizá no tenga el cartel de otras grandes selecciones, pero que se ha convertido en uno de los equipos más incómodos del fútbol europeo. En la concentración española nadie se fía. Todo lo contrario. Luis de la Fuente lleva días insistiendo en que el partido de hoy será uno de los más exigentes del campeonato.
España necesita a Pedri
Hay una sensación que comparten tanto Luis de la Fuente como el vestuario: todavía falta la mejor versión de Pedri. El centrocampista canario sigue siendo una pieza absolutamente imprescindible para el funcionamiento de la Selección, el futbolista que marca el ritmo, el que interpreta los espacios antes que nadie y el que da sentido al juego del combinado nacional.
Sin embargo, en este inicio de torneo se le ha visto lejos de su máximo nivel. Le falta chispa, continuidad y, sobre todo, un punto más de frescura física para volver a ser ese jugador que domina los partidos con una naturalidad insultante.
La maldición que España quiere romper 16 años después
España quiere romper una maldición que dura ya demasiado tiempo. Nada menos que 16 años. Porque la última vez que el combinado nacional fue capaz de superar una eliminatoria en una Copa del Mundo fue el 11 de julio de 2010, cuando Andrés Iniesta marcó el gol de nuestras vidas para conquistar el Mundial de Sudáfrica. Desde entonces, todo han sido decepciones.
España-Austria: primer peaje hacia la gloria
Llegó la hora de la verdad. España afronta este jueves a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles el primer partido de eliminación directa del Mundial. Ya no hay margen para el error. Delante estará Austria, una de las selecciones más incómodas del torneo, con un fútbol intenso, físico y perfectamente trabajado por Ralf Rangnick. Detrás, una mochila que pesa demasiado: el combinado nacional no supera una eliminatoria mundialista desde que levantó el Mundial en Sudáfrica.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUUUUUUUUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión en directo del España-Austria de los dieciseisavos del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente juegan esta noche para buscar su pase a octavos. Nervios a flor de piel. ¡COMENZAMOS!
Min.21.
¡Oyarzabal responde!
Peleó un balón con Danso y cerca estuvo de plantarse ante el portero. Le falta finura a España en los últimos metros.