Baena: «Hemos venido al Mundial para ganarlo y tenemos equipo para conseguirlo»

Álex Baena fue uno de los tres jugadores elegidos por la Federación Española de Fútbol para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España y Austria. El jugador del Atlético de Madrid apunta a titular en el costado izquierdo del ataque español.

«Estamos muy bien y con muchas ganas de que llegue mañana», comenzó. El jugador del Atlético reconoció que España todavía puede mejorar, aunque defendió el trabajo realizado hasta ahora: «Nos gustaría tener el ritmo de balón que nos ha caracterizado estos años. Lo estamos mejorando. Cada partido es diferente y los equipos cada vez preparan mejor los partidos contra nosotros. También somos personas y no todos los días se puede jugar igual de bien».

Baena insistió en que el vestuario permanece completamente aislado del ruido exterior: «Cuando ganas todo está bien y cuando pierdes llegan las críticas. Nosotros nos centramos en lo nuestro. Fuera siempre habrá ruido. Tenemos la confianza muy alta. Hemos venido aquí para ganar el Mundial y tenemos equipo para hacerlo».

El internacional también reconoció que el desgaste provocado por los viajes y los horarios afecta a todas las selecciones: «Nos afecta a todos. Son viajes largos y cambios horarios importantes, pero no son excusas. Hay que adaptarse lo más rápido posible».

Por último, mostró su satisfacción por el fichaje de Alejandro Grimaldo por el Atlético de Madrid: «Estoy muy contento. Lo quería en Madrid y gracias a Dios se ha dado. Ojalá haga una gran temporada con nosotros».