El sueco Glenn Nyberg dirigirá el España-Austria de dieciseisavos del Mundial

España ya conoce quién impartirá justicia en el primer partido a vida o muerte del Mundial. La FIFA ha designado al sueco Glenn Nyberg para dirigir el duelo de dieciseisavos de final que enfrentará a la selección de Luis de la Fuente con Austria este jueves, 2 de julio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española).

El colegiado escandinavo, de 37 años, será el encargado de arbitrar un encuentro que marcará el inicio del Mundial de verdad para España. Después de superar la fase de grupos como primera clasificada, el combinado nacional afronta una eliminatoria en la que ya no existe margen de error. Todo lo que no sea ganar supondrá despedirse del torneo antes de tiempo.

Nyberg llega a este compromiso tras haber dirigido dos encuentros en el Mundial. Arbitró la victoria de Ghana frente a Panamá (1-0) y el triunfo de Costa de Marfil sobre Curazao (0-2), dejando buenas sensaciones en ambos encuentros. La FIFA vuelve a confiar en él para uno de los cruces de dieciseisavos, confirmando el prestigio que ha adquirido en los últimos años.

Internacional desde 2016, el árbitro sueco es uno de los colegiados con mayor proyección del panorama europeo. Fue uno de los elegidos para la Eurocopa de 2024 y acumula una amplia experiencia en la Champions, competición en la que ya ha dirigido 17 partidos. En la última edición pitó cinco encuentros, entre ellos compromisos del Barcelona y del Atlético de Madrid, además de haber arbitrado el Arsenal-Bayern de los cuartos de final de la temporada 2023-24.

Más allá de la Champions, Nyberg también es un habitual de la Europa League y la Conference League, además de dirigir con regularidad partidos de la liga sueca.

La hora de la verdad

España espera un encuentro muy exigente frente a una Austria que ha demostrado ser una de las selecciones más intensas del campeonato. El conjunto centroeuropeo destaca por su presión, su agresividad en los duelos y su capacidad para competir durante los noventa minutos, por lo que la actuación arbitral volverá a estar bajo el foco después de la polémica vivida en el choque ante Uruguay.

En la expedición española todavía recuerdan el criterio permisivo del colegiado en aquel encuentro, que permitió numerosas acciones duras y terminó con las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino. Ahora confían en que el duelo ante Austria transcurra por cauces más deportivos y que el árbitro sueco mantenga el control desde el primer minuto para evitar que el partido se caliente.