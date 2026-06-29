España prepara el duelo contra Austria con Víctor Muñoz todavía al margen

España completó su penúltimo entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de poner rumbo a Los Ángeles en la tarde de este martes, donde se medirá a Austria en dieciseisavos, bajo un intenso calor y dos ausencias y media. Decimos esto porque Víctor Muñoz comenzó, una vez más, la sesión junto a sus compañeros, pero cuando empezaron los rondos se retiró al campo anexo para trabajar en solitario con los preparadores. No estará en el duelo de dieciseisavos, pero sí se espera que pueda llegar a unos hipotéticos octavos de final.

Por otro lado, los lesionados Nico Williams y Yeremy Pino se entrenaron al margen de sus compañeros. Junto a Claudio Vázquez, jefe de los servicios médicos de España, hicieron bicicleta estática mientras el resto de los internacionales trabajaban con normalidad combatiendo las intensas temperaturas que hay en Chattanooga en estos días.

El partido frente a Austria marcará el inicio del Mundial de verdad para la selección de Luis de la Fuente. Después de una fase de grupos con altibajos, en la que España fue de menos a más hasta acabar como primera de grupo, llega el momento en el que ya no existe margen de error. Todo lo que no sea ganar supondrá hacer las maletas y despedirse del torneo antes de tiempo, una circunstancia que nadie contempla dentro de la expedición.

Enfrente estará una selección austriaca muy intensa, con un fútbol físico, agresivo en la presión y capaz de competir muy bien sin balón. El combinado centroeuropeo se ganó el pase a los dieciseisavos tras imponerse a Argelia en la última jornada de la fase de grupos y llega con la moral reforzada después de certificar su clasificación. En la Federación consideran que España parte como favorita, pero nadie se fía de un rival que exigirá máxima concentración durante los noventa minutos.

Luis de la Fuente pudo trabajar con el grueso de su plantilla y aprovechó la sesión para seguir preparando los detalles tácticos del encuentro. El seleccionador insiste en mantener la identidad que mostró el equipo frente a Arabia Saudí y Uruguay, con un dominio claro del balón, presión tras pérdida y mucha velocidad en los últimos metros. La intención es llegar a Los Ángeles con las ideas completamente definidas.

Mientras tanto, los servicios médicos continúan muy pendientes de la evolución de Nico Williams y Yeremy Pino. Ninguno de los dos estará disponible para enfrentarse a Austria y el objetivo pasa por recuperarles cuanto antes si España consigue superar la eliminatoria. Con Víctor Muñoz sucede algo parecido. El extremo sigue dando pasos adelante en su recuperación y, aunque todavía no está listo para competir, el optimismo es total de cara a una posible vuelta en unos hipotéticos octavos de final.