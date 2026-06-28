El vestuario de España mantiene la indignación con Uruguay: “Nos han lesionado a dos jugadores”

Las horas pasan, pero la indignación sigue instalada en el hotel de concentración de la selección española. Nadie entiende cómo un partido de un Mundial pudo acabar con dos internacionales lesionados por el juego sucio de un equipo y con una sensación de impunidad absoluta. En el vestuario no esconden su enfado. «Nos pegaron, fueron antideportivos y el mayor culpable fue el árbitro», aseguran desde el seno del combinado nacional, donde consideran que el colegiado perdió el control del encuentro desde los primeros minutos y permitió que Uruguay llevara el partido a un terreno que nunca debió alcanzarse.

«Nos han lesionado a dos jugadores», lamentan con enorme frustración. Las víctimas fueron Nico Williams y Yeremy Pino, que acabaron el encuentro con problemas físicos tras dos acciones de extrema dureza. Especialmente preocupante es la situación del extremo del Athletic, que necesita que todo vaya muy bien en la recuperación para volver a jugar en este Mundial.

Lo que más molesta dentro de la expedición española no es únicamente el resultado de esas entradas, sino la sensación de que pudieron evitarse. Consideran que el árbitro permitió demasiados contactos al límite y nunca frenó la intensidad de una Uruguay que, según entienden en la concentración, cruzó todas las líneas rojas. «No fueron acciones fortuitas», repiten desde el vestuario. Creen que la excesiva permisividad del colegiado acabó alentando un juego cada vez más violento.

Luis de la Fuente ya dejó clara su postura nada más terminar el encuentro. El seleccionador habló públicamente de la «dureza extrema» del rival y evitó alimentar una polémica mayor, aunque en privado el enfado es incluso superior. En la Selección sienten que su equipo quiso jugar al fútbol mientras el rival convirtió el partido en una batalla física en la que el reglamento dejó de aplicarse con el rigor necesario.

La rabia del vestuario

Y pocas cosas unen más a un vestuario que ver caer a dos compañeros. La preocupación por Nico Williams y Yeremy Pino ha sido constante durante las últimas horas. Ambos han recibido el cariño de toda la plantilla, especialmente el del extremo del Athletic, uno de los futbolistas más queridos dentro del grupo y que estaba llamado a ser una pieza decisiva en las eliminatorias. Los jugadores no ocultan que les duele especialmente perderle de esta manera.

Ahora los servicios médicos trabajan contrarreloj para conocer el alcance definitivo de ambas lesiones, aunque el panorama no invita al optimismo, sobre todo en el caso de Nico, que espera un milagro. Si ha evolucionado bien, podría soñar con estar en cuartos de final si la selección española alcanza esa fase.

España ha conseguido clasificarse para los dieciseisavos de final, pero lo ha hecho pagando un precio muy alto. El combinado nacional seguirá peleando por el Mundial, aunque lo hará con la sensación de haber sido castigado en exceso en un partido en el que, según entienden desde la expedición española, el árbitro nunca estuvo a la altura de un campeonato de esta dimensión.