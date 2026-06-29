Habrá milagro: Nico Williams podría llegar a octavos

Buenas noticias en la Selección. Nico Williams sólo sufre una sobrecarga en el aductor derecho y podrá llegar a octavos de final. El futbolista del Athletic, una de las grandes bazas del equipo de Luis de la Fuente en ataque, se lesionó ante Uruguay por una dura entrada de De la Cruz. Las pruebas apuntaban a una lesión muscular, pero finalmente queda reducido a una sobrecarga que le mantendrá fuera del equipo en el duelo ante Austria, pero en caso de lograr la clasificación, el navarro podría estar disponible para el siguiente partido.

De esta manera, el milagro que esperaba Nico se ha dado. Una lesión mayor en ese aductor hubiera dejado prácticamente fuera al futbolista de cara a lo que resta de Mundial. Al tratarse de una competición tan corta y, además, de eliminación directa, su participación estaba en jaque. Pero la sobrecarga lo cambia todo. No estará en Los Ángeles, contra la selección austriaca, pero si España lograse la clasificación para la siguiente fase, unos octavos de final donde se medirían al ganador del Portugal–Croacia, Nico Williams podría estar a disposición del seleccionador.

Los plazos ahora son totalmente distintos y mucho más halagüeños para el delantero. La lesión supone un tiempo de recuperación de unos 10 días, por lo que llegaría muy justo para esos octavos de final, que se celebrarán el 6 de julio en Dallas. Como ya contamos en OKDIARIO, sí que estaría en buenas condiciones de cara a unos hipotéticos cuartos de final, que se jugarían cuatro días después, el 10 de julio, de nuevo en Los Ángeles.

Nico Williams se siente bien

Nico Williams quedó abatido después de confirmarse su lesión. No ha sido una temporada sencilla, en la que ha tenido que lidiar con varios problemas físicos hasta llegar al Mundial. Y cuando por fin arrancaba, la falta que le hizo De la Cruz en el España–Uruguay de la última jornada de la fase de grupos, fruto de la frustración por quedar eliminados, le llevó a sufrir estos nuevos problemas en el aductor. La lesión se produjo debido a que, cuando le entra el charrúa por detrás, en una acción totalmente antideportiva, tuvo que girar la cadera y esa torsión le provocó el daño en el músculo.

El atacante rojiblanco ha comenzado a trabajar en su recuperación hasta el punto de que le tienen que frenar. Después del batacazo, Nico Williams se siente bien y quiere entrenar con el resto de sus compañeros. Por ello, el cuerpo técnico de la Selección Española tienen que pararle. Este lunes ha estado junto a Yeremy Pino y el jefe de los servicios médicos, Claudio Vázquez, haciendo bici, ejercitándose todavía al margen del resto del equipo.