Se ha convertido en una tradición que, en cada partido de la selección española, los memes siempre están siendo virales en redes sociales. Los de este lunes contra Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026 no fueron para menos y el protagonismo se lo llevaron el goleador Oyarzabal y otros protagonistas del partido como Cucurella y Lamine Yamal.

De nuevo y como viene siendo habitual en este Mundial, cada partido en el que Oyarzabal marca le comparan con otras leyendas como Ronaldo Nazário, mítico delantero brasileño que jugó en Real Madrid y Barcelona. También otro como Cucurella, cuyo pelo se ha usado, entre otras cosas, comparándolo con una peluca puesta a un gato.

Los mejores memes del España – Austria