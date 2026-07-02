Oyarzabal y la mejoría de España: «Habíamos hecho partidos y momentos que estuvieron bien»

Mikel Oyarzabal fue la primera voz que pudimos escuchar de España tras la importante victoria por 3-0 contra Austria en dieciseisavos de final del Mundial 2026. El delantero de la Real Sociedad marcó un doblete y volvió a ser clave para la selección española. Ya lleva cuatro en el torneo y asegura que le «da igual» que toque Portugal o Croacia en octavos el próximo lunes a la misma hora (21:00).

«Contento por ayudar al equipo a pasar una ronda más. Ahora a descansar y a por lo siguiente. Un partido complicado que sabíamos que iba a ser difícil. Era una selección física, pero hemos tenido muy buen día. Hemos hecho partidos y momentos que han estado bien. Felices, a seguir», aseguró.

«Me da igual, tengo un compañero en cada equipo», dijo a TVE, preguntado por si prefería a Portugal o Croacia, y se refería a Gonçalo Guedes y Luka Sucic. «Gran parte de los goles de hoy son de Cucurella. Ojalá tengamos mucho tiempo aquí», comentó, preguntado por su asociación con el lateral del Real Madrid.

«Puede que sí o puede que no. Tengo margen de mejora. La vida me ha dado la oportunidad de estar aquí por perderme el de Qatar (por lesión)», afirmó. «Cuando la pelota entra todo es más fácil. Sabíamos que la competición no iba a regalar nada a nadie. Ojalá tenga un final para todos. Yo me siento importante siempre. A mí lo que me vale es que los compañeros y Luis (De la Fuente) me tengan presente. Me centro en eso», añadió Oyarzabal.