España – Austria, en directo: a qué hora es, alineaciones y última hora online en vivo del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue en directo el partido entre España y Austria del Mundial 2026
España se juega el pase a los octavos de final
A qué hora y cómo ver por televisión el España-Austria del Mundial 2026
España se enfrenta a Austria este jueves 2 de julio a partir de las 21:00 hora española en California. La selección española buscará su pase a los octavos de final después de haber pasado como primera del Grupo H. Para avanzar de ronda, tendrá que enfrentarse al equipo dirigido por Ralf Rangnick. Un rival peligroso que, aunque no ha tenido regularidad en el torneo, supone todo un reto para España en su misión de seguir soñando en la Copa del Mundo. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Austria del Mundial 2026.
Este será el cuarto partido de España del Mundial con un balance de dos victorias y un empate en el campeonato. Primero empató ante Cabo Verde en el debut, pero luego consiguió dos triunfos de mucha autoridad ante Arabia Saudí y Uruguay. Sin más margen de error, los de Luis de la Fuente irán con todo para clasificarse y esperar a su próximo rival, que sería la vencedora del partido entre Croacia y Portugal que se jugará en la madrugada del jueves y viernes.
Sigue en directo el España-Austria del Mundial 2026
De la Fuente: «Cada día soy más optimista con esta Selección»
Luis de la Fuente compareció en la sala de prensa del SoFi Stadium de Los Ángeles para analizar la previa de los dieciseisavos de final del Mundial que enfrentará a España y Austria. El combinado nacional busca superar una eliminatoria mundialista 16 años después.
España, enfadada y «picada»
La selección española llega al partido contra Austria con una motivación extra. No nace del rival, ni del escenario, ni siquiera de que el Mundial entre ahora en su fase decisiva. Llega de casa. Del ruido que acompaña al equipo desde el empate contra Cabo Verde. Del pesimismo instalado alrededor de una Selección que aterrizó en Estados Unidos como una de las grandes favoritas al título y que, apenas tres partidos después, parece haber pasado para algunos de candidata al Mundial a equipo lleno de dudas. Esa sensación ha calado dentro del vestuario. Y ha molestado. Mucho.
Austria tiene un plan para hacer daño a España
España ya sabe que el Mundial empieza de verdad. Atrás quedó una fase de grupos que dejó a la Selección como primera de grupo, pero también muchas dudas alrededor de su juego. Ahora llega Austria. Un rival que quizá no tenga el cartel de otras grandes selecciones, pero que se ha convertido en uno de los equipos más incómodos del fútbol europeo. En la concentración española nadie se fía. Todo lo contrario. Luis de la Fuente lleva días insistiendo en que el partido de hoy será uno de los más exigentes del campeonato.
España necesita a Pedri
Hay una sensación que comparten tanto Luis de la Fuente como el vestuario: todavía falta la mejor versión de Pedri. El centrocampista canario sigue siendo una pieza absolutamente imprescindible para el funcionamiento de la Selección, el futbolista que marca el ritmo, el que interpreta los espacios antes que nadie y el que da sentido al juego del combinado nacional. Sin embargo, en este inicio de torneo se le ha visto lejos de su máximo nivel. Le falta chispa, continuidad y, sobre todo, un punto más de frescura física para volver a ser ese jugador que domina los partidos con una naturalidad insultante.
La maldición que España quiere romper 16 años después
España quiere romper una maldición que dura ya demasiado tiempo. Nada menos que 16 años. Porque la última vez que el combinado nacional fue capaz de superar una eliminatoria en una Copa del Mundo fue el 11 de julio de 2010, cuando Andrés Iniesta marcó el gol de nuestras vidas para conquistar el Mundial de Sudáfrica. Desde entonces, todo han sido decepciones.
España-Austria: primer peaje hacia la gloria
Llegó la hora de la verdad. España afronta este jueves a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles el primer partido de eliminación directa del Mundial. Ya no hay margen para el error. Delante estará Austria, una de las selecciones más incómodas del torneo, con un fútbol intenso, físico y perfectamente trabajado por Ralf Rangnick. Detrás, una mochila que pesa demasiado: el combinado nacional no supera una eliminatoria mundialista desde que levantó el Mundial en Sudáfrica.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUUUUUUUUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión en directo del España-Austria de los dieciseisavos del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente juegan esta noche para buscar su pase a octavos. Nervios a flor de piel. ¡COMENZAMOS!
Alaba reconoce el temor con España: «Técnicamente juega un fútbol muy bueno»
David Alaba tomó la palabra como capitán de Austria en la previa de los dieciseisavos de final que enfrentan al combinado austriaco con España en Los Ángeles. El central, en el día en el que se desvinculó de manera oficial del Real Madrid, aseguró