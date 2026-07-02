Gran ambiente entre los aficionados españoles que viajaron a Los Ángeles para el partido de España ante Austria en dieciseisavos del Mundial 2026. Los hinchas de nuestra selección dieron colorido a las horas previas al encuentro, que se juega en el SoFI Stadium de la ciudad estadounidense. Lo hicieron, además, con los ingredientes que siempre caracterizan a España: buena música y costumbres españolas.

Con pasodobles, trompetas, bombos y altavoces, los españoles se hicieron notar en Los Ángeles, sin que tuvieran nada que envidiar a otras aficiones que están dando mucho color al Mundial, como es el caso de Noruega y sus ya famosas celebraciones. España, con sus costumbres y sus tradiciones, también se ha dejado notar por las calles de Estados Unidos.

Este es el cuarto partido de España en el Mundial 2026, el tercero en Estados Unidos. Los dos primeros fueron en Atlanta (contra Cabo Verde y ante Arabia Saudí), mientras que el tercero, ante Uruguay, fue en la ciudad mexicana de Guadalajara. Este duelo contra Austria, correspondiente a los dieciseisavos, se juega en Los Ángeles.

Mientras en España el encuentro arrancará a las 21:00 horas (una menos en las Islas Canarias), en Los Ángeles será a las 12:00.