El plan de Austria para hacer daño a España

España ya sabe que el Mundial empieza de verdad. Atrás quedó una fase de grupos que dejó a la Selección como primera de grupo, pero también muchas dudas alrededor de su juego. Ahora llega Austria. Un rival que quizá no tenga el cartel de otras grandes selecciones, pero que se ha convertido en uno de los equipos más incómodos del fútbol europeo. En la concentración española nadie se fía. Todo lo contrario. Luis de la Fuente lleva días insistiendo en que el partido del jueves será uno de los más exigentes del campeonato.

Y no le falta razón. La Austria de Ralf Rangnick es un equipo incómodo, intenso y tremendamente agresivo sin balón. Un conjunto que ha hecho de la presión su principal seña de identidad y que vive prácticamente instalado en campo contrario. Su objetivo es muy claro: robar arriba y atacar antes de que el rival tenga tiempo para reorganizarse.

Ahí aparece el primer gran peligro para España. El combinado nacional no podrá permitirse repetir el partido que firmó frente a Cabo Verde. Aquella circulación lenta, con demasiados pases horizontales y poca profundidad, sería un regalo para una selección que convierte cada pérdida rival en una ocasión de gol. Austria fue una de las selecciones europeas que más presionó en campo contrario durante la clasificación para el Mundial y apenas concede tiempo para pensar al rival. Si España duda en la salida de balón, sufrirá.

Porque el equipo de Rangnick tiene una norma casi innegociable. Cuando recupera el balón, no especula. El ataque debe terminar en apenas unos segundos. No busca largas posesiones ni elaborar durante minutos. Todo sucede a máxima velocidad. Ahí aparecen futbolistas como Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, capaces de recorrer medio campo en pocos segundos y llegar desde segunda línea con muchísimo peligro.

España necesita al mejor Rodrigo

Precisamente ese ritmo de partido obligará a Rodri a ofrecer su mejor versión y le está costando enseñarla. El centrocampista español llega al Mundial con un importante desgaste físico y las transiciones defensivas serán una de las claves del encuentro. Si Austria consigue superar esa primera línea de presión, los centrales españoles tendrán mucho trabajo por delante.

Otro de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico es el juego aéreo. Austria dispone de una de las defensas más poderosas físicamente del campeonato y convierte cada balón parado en una amenaza. Sabitzer posee un extraordinario golpeo y futbolistas como David Alaba, Kevin Danso, Marko Arnautovic o Philipp Lienhart dominan el área rival gracias a su potencia en el juego aéreo.

Una zaga ‘madridista’

Precisamente Lienhart será otro de los nombres propios del encuentro. El ex jugador del Real Madrid forma junto a Alaba una de las parejas de centrales más sólidas del torneo. El actual futbolista del Friburgo aporta contundencia, liderazgo y una enorme capacidad de anticipación. Mientras Alaba organiza la línea defensiva, Lienhart se encarga de ganar prácticamente todos los duelos. España necesitará mucha movilidad arriba para evitar caer en la trampa de una defensa que concede muy poco.

Además, la selección española llega condicionada por las bajas de Nico Williams y Yeremy Pino. Sin sus dos extremos naturales, Luis de la Fuente pierde buena parte del desborde exterior, precisamente el recurso que mejor puede hacer daño a un rival que concentra muchos futbolistas por dentro para cerrar cualquier espacio.

Austria no tiene el nombre de Francia, Argentina o Brasil. Pero sí uno de los sistemas más trabajados del Mundial. España parte como favorita, aunque sabe perfectamente que un despiste, una pérdida en la salida de balón o una transición mal defendida pueden poner fin al sueño mundialista. El margen de error ha desaparecido.