España se despide de Chattanooga con la buena noticia de Víctor Muñoz

La selección española completó este martes su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de poner rumbo a Los Ángeles, donde el próximo jueves afrontará el primer partido de verdad de este Mundial. Austria espera en los dieciseisavos de final y Luis de la Fuente recibió una noticia positiva con Víctor Muñoz, que trabajó con total normalidad junto al resto de sus compañeros y dio un paso más en su recuperación.

El extremo fue uno más durante toda la sesión y continúa dejando atrás las molestias que le han impedido trabajar con continuidad desde el inicio de la concentración. Su evolución invita al optimismo y todo apunta a que viajará con normalidad junto al resto de la expedición. Eso sí, salvo sorpresa de última hora, no tendrá minutos frente a Austria. La idea del cuerpo técnico pasa por que pueda sentarse en el banquillo, seguir cogiendo ritmo y terminar de ponerse a punto para las siguientes rondas si España consigue el pase.

No hubo las mismas noticias con Nico Williams y Yeremy Pino. Ambos volvieron a ejercitarse al margen del grupo y continúan con sus respectivos procesos de recuperación. En la Federación mantienen la tranquilidad porque la evolución de los dos futbolistas está siendo la esperada, pero ninguno llegará a tiempo para la cita frente a Austria. El objetivo sigue siendo no asumir riesgos innecesarios y tenerlos disponibles cuanto antes en caso de que la selección continúe avanzando en el torneo.

Con las bajas ya prácticamente asumidas, Luis de la Fuente ultima los detalles de un partido que España afronta con la obligación de confirmar sobre el césped todo lo bueno que viene haciendo desde que el técnico riojano asumió el cargo. El combinado nacional llega a las eliminatorias después de terminar primero de grupo con siete puntos, sin conocer la derrota y, además, sin haber encajado un solo gol en los tres encuentros disputados.

Austria será un rival muy exigente. El conjunto centroeuropeo alcanzó los dieciseisavos tras completar una notable fase de grupos y destaca por su intensidad, su capacidad para presionar arriba y su fortaleza física. Precisamente por eso, en la concentración española tienen claro que el margen de error desaparece a partir de ahora. Ya no habrá segundas oportunidades.

Adiós a Chattanooga

Tras varios días instalados en Chattanooga, la expedición abandonará en las próximas horas la Baylor School, que ha sido su cuartel general durante gran parte del Mundial, para desplazarse a Los Ángeles. Allí, en el SoFi Stadium, España buscará el jueves, a partir de las 21:00 horas en la España peninsular, el billete para los octavos de final y la oportunidad de empezar a responder sobre el césped a todas las dudas que se han generado alrededor del equipo tras la fase de grupos.