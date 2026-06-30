España va bien: «Se está siendo injusto y catastrofista»

La selección española vive ajena al ruido. Mientras fuera se suceden las críticas por el empate ante Cabo Verde y por un juego que no ha alcanzado el nivel que muchos esperaban, dentro de la concentración el mensaje es muy distinto. Hay autocrítica, sí. Nadie esconde que el equipo debe mejorar y que todavía no ha mostrado su mejor versión en este Mundial. Pero también existe una enorme sorpresa por el clima que se ha generado alrededor de un equipo que ha terminado primero de grupo y ya está en los dieciseisavos de final.

En el seno de la Selección no entienden que se haya instalado una corriente tan negativa. Consideran que las críticas están siendo desproporcionadas y recuerdan que el objetivo de la primera fase era clasificarse para las eliminatorias, algo que España ha conseguido como líder después de sumar siete puntos. «Un Mundial es mucho más difícil que una Eurocopa por muchos factores», explican desde la concentración. «Es una competición totalmente diferente», añaden, convencidos de que muchos análisis no están teniendo en cuenta el contexto de un torneo tan exigente.

Porque el Mundial no perdona. Los viajes, las altas temperaturas, los horarios, el desgaste acumulado tras una temporada larguísima y la igualdad entre selecciones hacen que cada partido sea una batalla. En el vestuario saben que el empate contra Cabo Verde dejó una imagen gris y que frente a Arabia Saudí y Uruguay hubo momentos de buen fútbol, pero también fases en las que el equipo sufrió más de la cuenta. Lo reconocen sin problemas. Lo que no comparten es que se haya instalado una sensación cercana al fracaso cuando España ha cumplido el primer objetivo.

Dentro del grupo también existe la sensación de que este ambiente sólo se está viviendo en España. La plantilla percibe un pesimismo que contrasta con el respeto que despierta la selección entre sus rivales y con el análisis que se hace desde otros países. Incluso consideran injusto que ese clima pueda estar provocando que parte de la afición se esté desenganchando del equipo en pleno Mundial.

La realidad es que el vestuario mantiene intacta la confianza. Luis de la Fuente sigue convencido de que el equipo crecerá conforme avance el campeonato y los futbolistas comparten esa idea. Nadie olvida que las grandes selecciones rara vez alcanzan su mejor nivel en la fase de grupos y que los Mundiales suelen empezar de verdad cuando llegan las eliminatorias.

Mientras tanto, la mayor preocupación sigue siendo el estado físico de algunos jugadores. Ahí, sin embargo, llegan buenas noticias. Especialmente con Nico Williams, cuya evolución está siendo muy positiva y cada día se encuentra más cerca de recuperar su mejor versión. También Lamine Yamal continúa dando pasos adelante tras superar sus molestias.

En la Selección no hay ansiedad. Hay tranquilidad, convencimiento y la certeza de que el verdadero examen comienza ahora. Y están convencidos de que la mejor respuesta a todas las críticas llegará sobre el césped.