Modric se gana un último baile… ¡y contra Cristiano!

Luka Modric es incansable. A sus 40 años, el centrocampista está viviendo una segunda juventud con Croacia en este Mundial. Bueno, en realidad sigue siendo la primera porque su nivel sigue siendo igual de alto que cuando empezó. No ha perdido el toque ni la magia. Y lo volvió a demostrar en el decisivo encuentro frente a Ghana este sábado, dando la asistencia del gol decisivo que metía a los croatas en dieciseisavos de final… contra la Portugal de Cristiano.

Los croatas llegaban a este partido con la necesidad de sacar al menos un punto para pasar de fase. El partido arrancó con los de Zlarko Dalic adelantándose en el marcador para irse al descanso por delante y líder del grupo –Inglaterra estaba empatando a cero con Panamá–. Pero todo cambió pasado el ecuador del segundo tiempo.

Ghana igualó el choque en el 73 y cuatro minutos después le dio la vuelta al marcador. Pero ese gol acabó siendo anulado por el VAR y el empate a uno se mantenía. Ese resultado le valía a Croacia. Pero entonces apareció Modric, que estaba firmando un partido sensacional. El capitán se echó el equipo a la espalda para evitar el batacazo en el que será su último Mundial.

No es ningún secreto que Luka Modric tiene un guante en el pie. Pasan los años y su calidad sigue intacta. Todavía le queda algún truco en la chistera al mago de Zadar. Y los sacó en el momento que su equipo más lo necesitaba. Sufría Croacia con Modric teniendo que echar una mano en defensa como en los viejos tiempos. Estaba en todas partes el capitán.

Fue a balón parado, a la salida de un córner, donde el ex del Real Madrid utilizó su guante para que Vlasic marcara de cabeza el definitivo 2-1. Luka, que jugó los 90 minutos, corrió como el que más, ayudó en defensa y en ataque. Sus números en ataque fueron dignos de un genio: 89 pases y 25 intentos de ruptura de líneas, de los cuales 20 fueron exitosos. A todo ello hay que sumarle una asistencia decisiva para dar la victoria a una Croacia que fue a por un punto y se llevó tres.

Modric vs Cristiano: un último baile

De esta manera, Modric se gana un último baile frente a su ex compañero y amigo Cristiano Ronaldo. El destino ha querido que dos de los mejores jugadores de la historia se enfrenten entre sí. Por desgracia, uno de los dos dirá adiós al sueño del Mundial. Será la última vez que uno de estos dos genios vista la camiseta de su selección en una Copa del Mundo. Será el próximo 3 de julio a la 1 de la madrugada en la España peninsular.