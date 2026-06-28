Croacia hace los deberes y se gana el derecho a ser segunda de grupo

Croacia hizo los deberes en su grupo tras vencer a Ghana en esta última jornada de la fase de grupos del Mundial en un partido eléctrico. El combinado balcánico se metió segunda de grupo e irá por el lado de España, como posible rival en octavos de final. Sucic y Vlasic fueron los goleadores croatas, con una gran asistencia de un magistral Luka Modric que jugó los 90 minutos. El gol de Luckassen no sirvió para nada.

Todos los resultados le valían a Ghana para pasar. Y eso le quitó algo de emoción a su partido. Fue tercero porque perdió, y aun así intentó sacar un empate. Pero Croacia, siempre que quiso, fue superior al combinado africano.

El honor de Croacia estaba en juego en el Mundial. Una generación de futbolistas que ha estado haciendo historia en los últimos torneos, alcanzando su máximo hito en la final de 2018, con derrota ante Francia, y semifinales en 2022. Una plantilla liderada por una leyenda como es Luka Modric, jugando sus últimos partidos como profesional.

Un empate les valía a ambas selecciones para pasar con 5 y 4 puntos. La diferencia estaba en ser segunda o tercera. Ghana empezaba como segunda y los croatas como terceros. El honor en juego. El combinado africano podía ser incluso primero después de empatarle a Inglaterra y no encajar gol en todo el torneo. También los croatas.

Empezó el partido con igualdad pareja y sin un dominador claro. Pero la primera gran ocasión del partido la firmó el combinado europeo. Tras un buen contragolpe, Vlasic estrelló la pelota en el poste. Poco a poco, tras esa acción, la selección más valiente sobre el césped era la croata.

Croacia revoluciona su grupo

Reclamó Budimir un posible penalti en el minuto 23 tras caer derribado dentro del área por un agarrón. Una acción que llegó antes de esos polémicos parones para la hidratación que cambian los partidos. Y vaya si lo cambió. El conjunto balcánico marcó el primero de la tarde tras coger energías en el banquillo.

Petar Sucic hizo el 1-0 para Croacia a la media hora de juego con un zambombazo desde fuera del área. Un proyectil dirigido que fue raso y directo al fondo de la red, entrando cerquita del poste. Ghana encajaba de esta manera su primer gol en esta Copa del Mundo y la selección croata se colocaba primera de grupo en ese momento, ya que Inglaterra estaba empatando ante Panamá.

Semenyo tuvo la mejor ocasión de Ghana en la primera mitad con una buena carrera por el perfil derecho y un remate que se fue lamiendo el poste. Croacia en líneas generales defendió a las mil maravillas y se fue al descanso con un resultado inmejorable.

Paso adelante de Ghana

Comenzó la segunda parte Ghana con doble cambio (entraron Fatawu y Peprah) y dando un paso adelante en el partido. Quería ser segunda y para ello tenía que marcar un gol como mínimo. Acumularon cuatro llegadas en los primeros diez minutos, pero en el momento de la verdad, la decisión era errónea y precipitada.

Croacia había dimitido en ataque y le regaló el balón a una selección africana que fue con todo a por el empate. El gol de Inglaterra a la hora de juego colocó a los ingleses primeros, Croacia segunda y Ghana tercera.

Ghana recupera la segunda plaza

La reacción de Ghana llegó en el tramo final de partido. La luchó, la peleó y lo consiguió. El cuadro africano empató el partido con suspense en el 73. Nuamah puso un centro perfecto desde una falta directa y Luckassen remató en el segundo palo. Empate que colocaba a Ghana segunda de grupo nuevamente.

El gol fue revisado por el VAR, ya que fue anulado al instante por fuera de juego. Estaba en posición incorrecta, Sibo, pero él no remató y tampoco influyó en el remate final. El colegiado dio gol y Ghana empató un partido que merecía después de que Croacia regalase el balón y el dominio. La defensa croata defendió esa jugada de manera horrible.

Despierta Croacia

Despertó Croacia tras el empate y fue a por la victoria. La tuvo Pasalic en el 81 con un remate fortísimo que despejó Asare con una parada prodigiosa. Se fue a córner y en ese saque de esquina llegó el segundo gol croata.

Vlasic puso a Croacia de nuevo por delante en el marcador en el 82 tras cabecear un centro perfecto de Luka Modric. Un remate que llorando, tocó en el poste y se fue para dentro. La reacción croata puso de nuevo a su selección como segunda de grupo.

Ganó Croacia, es segunda e irá por el lado de España. Para saber su rival, tendrá que esperar al partido entre Colombia-Portugal. El segundo de ese grupo se medirá a una selección liderada por Luka Modric. Una leyenda inagotable.,