Budimir salva un match ball Mundial para Croacia

Ante Budimir salvó un matchball para Croacia en el Mundial 2026 marcando el gol que le dio la victoria contra Panamá (0-1). Era ultranecesario sacar los tres puntos para la semifinalista de Qatar 2022 y salió del apuro al ganar por la mínima gracias al tanto del delantero de Osasuna en el 54′. Así consiguió imponerse a una selección panameña que sumó su segunda derrota y se despidió del torneo. Guerreó en los dos compromisos para morir en la orilla.

Tras el anodino Inglaterra-Ghana (0-0), la ‘apasionante’ segunda jornada en el grupo L seguía con un Panamá-Croacia que redobló la apuesta de su antecesor. Ojo, en toda la primera parte hubo tres tiros, uno de los panameños y dos de los croatas, sólo uno de ellos a puerta, y la friolera de un córner en total, del cuadro centroamericano.

Eso fue lo único que se echó a la boca de 45 minutos perfectamente olvidables en Toronto. La única justificación a la terrible puesta en escena era la necesidad de ambos de no perder tras hacerlo en el primer partido. Panamá venía de caer por la mínima y en el descuento ante Ghana, mientras que Croacia sucumbió frente a Inglaterra dando la cara la mayor parte del duelo.

Budimir hace el único gol

Ninguna quería volver a quedarse con cara de tonta este miércoles, aunque lo que tampoco se esperaba es que ni una ni otra amagase con ir a por la victoria hasta el entretiempo. Tenía que ser la ‘marca España’ la que desatascara este bodrio. En la primera llegada con determinación de Croacia, Sutalo envió un centro con toda la intención que remató Budimir, estrella de Osasuna (17 goles y tercer máximo anotador de la Liga), a puerta vacía para hacer el 0-1 en el 54′.

Luka Modric, en su actuación número 200 con Croacia, increíble registro, no pasaría desapercibido. El gol de Budimir, como a todo su equipo, le destensó y acto seguido dio una asistencia que no transformó Marco Pasalic. En el contraataque de un córner de Panamá, el legendario centrocampista le dejaba solo con un pase en largo medido, pero el extremo fallaba dos veces. Primero con una vaselina que tapó Mosquera y segundo mandándola a la grada.

Croacia mantenía vivo el sueño panameño y a la siguiente llegaría una respuesta que bien pudo valer el empate. Carrera por banda derecha y centro a un Fajardo que cabeceaba a las manos de Livakovic. No sería el único susto, porque Modric se llevaba un golpetazo en la zona de la cadera que cerca estuvo de mandarle al banquillo.

El siguiente respingo llegaría en el 68′, cuando Ramos remataba con la testa de nuevo, pillando distraída a la zaga croata. Otra gran mano de Livakovic evitaba el empate justo antes de la pausa de hidratación. La necesitaban los suyos y le ayudó a minimizar los acercamientos de Panamá, que se despidió con honores del Mundial. Croacia cerrará la fase de grupos frente a Ghana este sábado a las 23:00 (hora española).